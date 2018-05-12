Günbatımı Terasına bir ödül daha

Kısa sürede Karşıyaka sahilinin en popüler buluşma yeri haline gelen bu mekan, XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödüllerinde “Kamusal Alan Tasarımı” birincisi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak 2017’de kentlilerin kullanımına sunulan “Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası”, Mimarlar Odası tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve Türkiye’deki güncel nitelikli mimarlık eserlerini belgelemek ve ödüllendirmek amacını taşıyan XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri programı kapsamında Yapı/Çevre (Kamusal Alan Tasarımı) kategorisinde ödüle layık görüldü. “İzmirDeniz” projesi sürecinde Y. Mimar Evren Başbuğ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak müellifliğiyle tasarlanan alan, mimarlık alanında Türkiye’de verilen en prestijli ödüle layık görüldü.

Mimarlar Odası tarafından ilk kez 1988 yılında, Mimar Sinan’ın 400. ölüm yıldönümü anısına verilen ödüllerin 16. döneminde gerçekleştirilen programa, geçtiğimiz 15 dönemde 2 bin 483 mimarlık ürünü katıldı; seçkin nitelikleri nedeniyle 128 ürüne ve 47 kişi veya kuruluşa çeşitli kategorilerde ödül verildi. Program kapsamında ödül alan eserler, “Ağa Han Mimarlık Ödülü” ve “Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık Ödülleri” gibi uluslararası programlarda doğal ödül adayı olarak da belirlenebiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası” projesi, daha önce de “Arkitera İşveren Ödülü” Kamu kategorisinde ödül almıştı.