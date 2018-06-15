Güney Kore’ye burs yolculuğu

Göcen, Seul Ulusal Üniversitesi’nde kent tasarlama alanında yüksek lisans eğitimi alacak.

Güney Kore Hükümeti’nin her yıl verdiği bursa başvuran ve Türkiye’den seçilen 18 öğrenciden biri olan Göcen, 6 asil öğrenci arasında yer alma başarısını gösterdi. Mimarlık alanında en nitelikli eğitimleri veren Seul Ulusal Üniversitesi, Kore Üniversitesi ve Ewha Kadın Üniversitesi’ne başvuran Göcen, üç kurumdan da kabul aldı. Göcen, Seul Ulusal Üniversitesi’ni tercih etti. Asya kültürünün ilgisini çektiğini, Avrupa’ya kıyasla yeniliğe daha açık olduğunu belirten Göcen, “Eğitimim sırasında bir yıl boyunca Korece öğrendim. Ardından da Kore’de bir aylık yaz okuluna katıldım. Kore’deki tarihi ve gelişimi yakından inceleme fırsatı buldum. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde uluslararası yeterlilikte bir mimarlık eğitimi aldım. Bundan sonra da Güney Kore’deki olanakların beni en iyi şekilde geliştireceğine inanıyorum” dedi.

Uzakdoğu birikimleriyle Türkiye’ye dönüş planı

Başvurduğu üniversitelerin dünya çapında ilk 100 kurum arasında yer aldığını, Güney Kore’de bir yıl boyunca farklı bir kentte dil eğitimi alacağını sonrasında Seul’de yüksek lisans eğitimine başlayacağını kaydeden Göcen, kent tasarlama alanında eğitimini tamamlayacağını söyledi. Göcen, Güney Kore’de deneyim kazandıktan sonra Türkiye’de mimarlık alanında çalışmalarını sürdürmek istediğini de aktardı.