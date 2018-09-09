Güney Sudan Türk yatırımcıları bekliyor

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün radarına aldığı son pazar daha önce ihracat yapmadığı Güney Sudan oldu.

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında İzmir’e gelen Güney Sudan Canlı Hayvan ve Balıkçılık Bakanı Hon. James Janka Duku ve beraberindeki heyeti Ege İhracatçı Birlikleri’nde ağırlayan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Güney Sudan ile işbirliği seçeneklerini masaya yatırdı. Güney Sudan’ın 2011 yılında bağımsızlığına kavuşan genç bir ülke olduğunu belirten Sinan Kızıltan, Güney Sudan’a Türkiye’den gıda ürünleri ihracatı olmadığını, Güney Sudan’a ihracatın başlaması için önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Güney Sudan’da balık yetiştirme ve işleme tesisleri kurabiliriz”

Balıkçılığın Güney Sudan ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Kızıltan, “Balıkçılıkta potansiyellerin çok az bir kısmını kullanabiliyorlar. Tatlı su balıklarının yetiştiriciliğinde ve işleme tesisi kurulumunda işbirliği zemini arıyoruz. Güney Sudan’da kurulacak tesislerle Güney Sudan’dan diğer Afrika ülkelerine ve dünyanın farklı coğrafyalarına ihracat yapabiliriz” dedi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ise, Güney Sudan’ın yeni kurulmuş ve yatırımcılar için fırsatlar sunan bir ülke olduğunu, Güney Sudan Canlı Hayvan ve Balıkçılık Bakanı Hon. James Janka Duku’nun Türk iş adamlarını Güney Sudan’a yatırıma davet ettiğini dile getirdi.

“Türkiye tecrübelerini Güney Sudan’a aktarabilir”

Güney Sudan’a petrol karşılığı yatırım yapılabileceğini belirten Girit, “Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü know-how transferi yapabilir. Balıkçılık ve kanatlı sektöründeki tecrübelerimizi paylaşıp ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu petrolü Güney Sudan’dan ithal edebiliriz. Tropik meyveler ithal edilebilir, Türkiye’den de gerek yumurtalık, gerekse etlik civciv ve yavru balık ihraç edilebilir” diye konuştu.

“Güney Sudan’ın potansiyelini birlikte ortaya çıkaralım”

Güney Sudan Cumhuriyeti’nin 12 milyon nüfuslu ve nüfusunun yüzde 90’ı kırsal bölgede yaşayan bir ülke olduğunu ifade eden Güney Sudan Canlı Hayvan ve Balıkçılık Bakanı Duku da, “Güney Sudan, geniş araziye ve 7 tarımsal ekolojik bölgeye sahip. Arazimizin yüzde 90’ından fazlası ekilebilir ve yağmurla besleniyor. Tüm tropikal ürünler yetişiyor. Tüm yıl boyunca tarım için geniş su kaynakları mevcut. Çoğunluğu sığır, koyun ve keçi olmak üzere sevasa hayvan kaynakları mevcut. Hayvancılık sektörü, yurt içi talepleri karşılama yanında ihracat için potansiyele sahip. Balıkçılık, önemli bir sosyo ekonomik faaliyet ve nüfusun yaklaşık yüzde 12’sinin geçim kaynağı. 6 göl ve nehirler var. Nil Nehri yüksek derecede biyolojik çeşitliliğe sahip, 100 tür balık barındırıyor. Yıllık bazda 150 bin ila 300 bin ton balık arasında sürdürülebilir hasat potansiyeli var ancak şu anda bunun üçte birlik kısmı değerlendiriliyor. Türk ihracatçılarla kurulacak ortaklıklarla potansiyelimizi ortaya çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Özellikle et işleme tesisleri, modern kesimhaneler, kümesler, enerji-elektrik temini, soğuk hava depoları konularında yatırım beklediklerini ifade eden Duku, “Bu kapsamda kümes hayvanları, arıcılık, su ürünleri araştırma merkezi, veterinerlik hizmetleri, süt üretimi konularında işbirliğine gidebiliriz. 25 yıllık kalkınma planları kapsamında hayvancılık için 28 proje, balıkçılık sektörü içinse 20 proje yürüteceğiz. Sudanlı girişimcilerle özel ortaklık mümkün, büyükbaş hayvanları işleyen projeler hükümet tarafından teşvik ediliyor. Özellikle Juba şehrinde yatırım fırsatları mevcut. Türkiye ile Güney Sudan arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Nisan 2017’de imzalandı” şeklinde konuştu.