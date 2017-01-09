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09 Ocak 2017 10:54

Günlük masaj saç dökülmesini önlüyor

Günlük masaj saç dökülmesini önlüyor

09 Ocak 2017 10:54

Saç dökülmelerinin belirgin şekilde görüldüğü başın alın ve arka bölümüne uygulanan günlük 10 dakika masajın saç dökülmelerini önlediği belirtildi.
Özel İzmir Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Genel Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç dökülmelerinin genellikle başın ön ve arka bölümlerinde yaşandığını, bu bölümlerdeki kan damarlarının yeterince beslenmediğini söyledi. Gülgör, “Saç dökülmeleri genelde ön tarafta ya da kafatasının arka bölümlerinde olur. Çünkü oralardaki kan damarları yeterli beslenmiyor. Kemikli kısım fazla olduğu için etli kısım az oluyor. Ön ve arka bölgeye günlük masaj uygularsak kan dolaşımını hızlandırmış, dolayısıyla saç dökülmelerini azaltmış oluruz. Yan taraflar daha etli ve kılcal damarlar daha fazla olduğu için o bölgelerdeki saç kökleri daha kolay ve hızlı besleniyor” dedi.
Hem saç dökülmelerini önle hem iyi hisset
Sabah ve akşam olmak üzere günlük 10 dakika masaj yapmanın saç dökülmelerini önlediğini ve yeni saç çıkmasını kolaylaştırdığını söyleyen Gülgör, ”Kan dolaşımını düzenli masaj yaparak hızlandırmak gerekiyor. Bu uygulamayla tüylü olan saçlar geri kazanılabiliyor. Aynı zamanda günlük masaj kan akışının hızlandırdığı için kendimizi iyi hissetmemizi de sağlar” diye konuştu.
Saç ekiminde PRP
Saçları dökülmeye başlamış ve saçlarında seyrelmeler gözlemlenen kişilerin PRP tedavisiyle saçlarını güçlendirebileceklerini ifade eden Yasemin Gülgör, "PRP yöntemini, saçları dökülmeye başlamış olan, incelmiş olan, seyrelme görülen saç diplerine uyguluyoruz. PRP, ince olan, bebe tüy dediğimiz tüyleri güçlendiriyor. Mevcut saçı güçlendirmek için uygulanan yöntem incelen saçları güçlendirdiği için dışarıdan bakıldığında yoğun bir görünüm elde edilmektedir. Erkekler kadar kadınlar da tercih ediyor. 15-20 dakika süren bir işlemle operasyon gerçekleşiyor. Öğle tatilinde bile gelip işlem yaptıran hastalarımız var. Genellikle olumlu sonuçlar aldığımız PRP tedavisinden sonra 2 gün saçların yıkanmaması gerekiyor. Ayrıca PRP tedavisindeki gelişimlerin gözlemlenebilmesi için PRP tedavisi uygulanan kişilerin kontrollerini aksatmadan, düzenli bir şekilde sürdürmesi gerekiyor" dedi.



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