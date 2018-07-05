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05 Temmuz 2018 10:54

Günün gülümseten haberi

Batmanlı 15 lise öğrencisi, Türkiye’de en çok yaşamak istedikleri şehir olan İzmir’i görebilmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na mektup yazdı.

Günün gülümseten haberi

05 Temmuz 2018 10:54

Başkan Kocaoğlu da bu ricayı kırmayarak onları 5 gün boyunca misafir etti. Kentin güzellikleri kadar İzmirlilerin konukseverliğinden de son derece etkilendiklerini söyleyen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin asıl hedefi, üniversiteyi İzmir’de okumak.



Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi’nde "50 Kitap, 50 Dünya" projesi kapsamında kitap okuma yarışması düzenlendi. Hedeflenen 50 kitabın tamamını okuyan ve yapılan sınavda da başarılı olan 15 öğrenciye Türkiye’de en çok hangi kentte yaşamak istedikleri soruldu. Hepsinin ortak yanıtı ise "İzmir" oldu. Bunun üzerine Batmanlı öğrenciler, okul yönetiminin aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na birer mektup yazarak hayallerinin şehrini görmeleri için kendilerine bir imkan sağlamasını istedi. Öğrencilerin ricasını kırmayan Başkan Kocaoğlu, 15 Batmanlı öğrenci ve 5 öğretmenlerini İzmir’e davet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak kentin birçok yerini gezen öğrenciler, rüya gibi bir 5 gün geçirdi. Müzeleri, Doğal Yaşam Parkı’nı, Efes Antik Kenti’ni gezen, körfezde vapur gezisi yapan öğrenciler, kentteki üniversitelere de giderek kariyerlerine ilişkin kararlar verdi. İzmir’i çok beğendiklerini ve hayal ettikleri kadar güzel bir kent bulduklarını söyleyen Batmanlı gençler, kendilerini en çok etkileyen şeyin ise İzmirlilerden gördükleri sıcaklık ve konukseverlik olduğunu dile getirdi.



Hedefleri İzmir’de üniversite okumak


İzmir’de geçirdikleri günleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Batmanlı lise öğrencilerin önlerinde şimdi yeni bir hedef var. Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi kampüslerini ziyaret eden gençler, üniversite için öncelikli olarak İzmir’i tercih edeceklerini söyledi. "50 Kitap, 50 Dünya" projesi kapsamında geldikleri İzmir’de çok iyi karşılandıklarını dile getiren Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi Edebiyat Öğretmeni Mahfuz Yılmaz, kendilerine bu imkanı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na öğrencileri adına teşekkür etti.




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