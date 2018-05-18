Gurbetçilere sağlıklı yaşam semineri

Dr. Tufan Ergenç, hastalara “Önce diyet ve spor yapın, ameliyat son çare” uyarısında bulundu.

İzmir’de görev yapan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, Almanya’da yaşayan hastalara bilgi vermek amacıyla gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı iki şehirde eğitim seminerleri düzenledi. Köln ve Wiesloch şehirlerinde düzenlenen Sağlık Yaşam Seminerlerinde konuşan Dr. Ergenç, “Aşırı kilolarınız varsa, mutlaka uzman kontrolünde diyet ve spor yapmalısınız. Eğer profesyonel diyet programı ve spor ile zayıflayamıyorsanız, ameliyat sizler için son çaredir. Obezite ameliyatı olduktan sonra sağlıklı beslenmeyi ve sporu hayat biçiminiz haline dönüştürün” dedi.

Obezite operasyonları hakkında da bilgi veren Dr. Ergenç, ameliyat kadar ameliyat sonrası dönemin de önemli olduğuna dikkat çekti. Obezite ameliyatı sonrasın özel bir beslenme şekli olduğunu belirten Dr. Ergenç, “Beşinci gün mantı yiyen hastam var, bu davranışlarından uzak durun. Ameliyat sonrasında uzman diyetisyenimiz tarafından beş yıl boyunca hastalarımız takip ediliyor. Yaptığımız mide küçültme tüm dünyada trend olan bir operasyondur. Troid ameliyatı olmanız obezite ameliyatı olmanıza engel değildir” dedi.

Seminerde, Dr. Ergenç ve obezite ameliyatı olan hastaları arasında duygusal anlar yaşandı. İki seminerde bine yakın hastanın bilgilendirildiği belirtildi.