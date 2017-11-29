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29 Kasım 2017 10:48

Güreş’te madalyaları Bayraklı kaptı

İzmir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği, 9 kulüp 110 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası’na katılan Bayraklı Belediyesi güreş ekibi takım şampiyonu oldu.

Güreş’te madalyaları Bayraklı kaptı

29 Kasım 2017 10:48


Bayraklı Belediyesi güreş takımı madalyaya, kupalara doymuyor. Genç antrenör Selahattin Karaman önderliğinde şampiyonadan şampiyonaya koşan güreş takımı katıldıkları şampiyonalarda derece elde etme devam ediyor. Güreşçiler son olarak İzmir Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nün Afet Evleri Spor Salonu’nda düzenlediği ve 9 kulüp 110 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası’nda 6 birincilik, 3 ikincilik 3 de üçüncülük elde etti. 45 kiloda Şahin Karlük ikinci, 48 kiloda Eray Pala birinci, 55 kiloda Burak Aynacı birinci, Selim Al ikinci, 60 kiloda Yunus Aloğlu üçüncü, 65 kiloda Özgür Çoban birinci, Enes Yavuz ikinci, Yunus Özekinci üçüncü, 71 kiloda Kaan Gümüş birinci, Mehmet Yiğit üçüncü, 92 kiloda Doğukan Efe Tümer birinci, 110 kiloda Oğulcan Dereli ise birinci olmayı başardı.



"Elimizden gelen desteği veriyoruz"


Güreş takımının başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Güreş takımımız gerçekten güzel bir seri yakaladı. Katıldıkları turnuva ve şampiyonalarda sporcularımız derece elde ediyor. Her gün oyunlarına bir şey eklediklerini görüyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben, Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim” sözünden yola çıkarak tüm sporcularımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için onları sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Güreş takımımızı yürekten kutluyorum” dedi.




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