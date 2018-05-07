’Güven’ verdi, teveccühle yola çıktı

dönem milletvekilliği için İzmir 2. bölgeden aday adayı olan Yüksel Güven, “Teveccüh üzerine yola çıktım. Seçilirsem hizmetime hizmet katacağım” dedi.

MHP çatısı altında 30 yıl boyunca çeşitli kademelerde görev yapan Yüksel Güven, MHP 27. dönem milletvekilliği için İzmir 2. bölgeden aday adayı oldu. Erzurumlular Federasyonu, Kütahyalılar Federasyonu ve MHP İzmir yönetiminin destekleri ile yola çıktığını vurgulayan Güven, “Bu işin mutfağından geldim. Sokakların tozunu yuta yuta geldim. Arkadaşlarımızın teveccühü beni aday olmaya sevk etti." dedi. Mütevazı bir hayat sürdüğüne dikkat çeken Güven, "Arkadaşlarımız, bu mütevazı hayatı sürdüreceğime emin oldukları için desteklerini sundular. Teveccüh üzerine yola çıktım. Bugün sokaklarda nasıl dolaşıyorsam aynı gelecekte de aynı şekilde dolaşmaya devam edeceğim. Hemşehrilerimizin yoğun desteklerini aldım. Seçilirsem hizmetime hizmet katacağım. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte ülkeme, milletime ve her zaman çatısı altında onurla, gururla bulunduğum partime her zamankinden daha çok katkı sunma amacındayım.” diye konuştu.

Yüksel Güven kimdir?

Özel bir şirkette yöneticilik yapan Yüksel Güven, 1965 yılında Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesinde doğdu. Vatani görevini 1985-1987 yılları arasında Hakkari’de yapan Güven, evli ve ikisi kız, biri erkek olmak üzere üç çocuk babası. Ege Bölgesi Erzurumlular Dernekler Birliği Federasyonu Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Güven, siyaset hayatında yaklaşık 30 yıl boyunca aralıksız olarak MHP’nin değişik kademelerinde görev aldı. Güven, mahalle temsilciliğinin yanı sıra hilal teşkilat başkanlığı bünyesinde teşkilatlardan sorumlu başkanlık görevini yürüttü. MHP Konak İlçe Başkanlığı Basından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve İzmir il delegeliği de yapan Güven’in halen Konak ilçe delegeliği devam ediyor.