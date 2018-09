Güvenli ve keyifli sürüşlere özel tasarım

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Efe Çukur, 4 tekerlekli katlanabilir dağ bisikleti oluşturdu. Çukur, 2 tekerlekli bisikletleri güvenli bulmayan ancak virajlı patika yollarının heyecanını çıkarmak ve bisikletin önüne çocuk koltuğu takmak isteyenlerin Wolfstrike adını verdiği tasarımını kullanabileceğini söyledi.

İnsanların günlük spor anlayışını değiştirdiğini kaydeden İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Efe Çukur, Wolfstrike’ın küçük boyuttaki kadrosu ve jantları sayesinde katlanabildiğini de aktardı. Çukur, “3 aşamada katlanabilen bu bisiklet araçların bagajına rahatlıkla sığabiliyor. Bu sayede bisikletin eve veya garaja kaldırılması kolaylaşıyor. Her an arabada taşınabiliyor ve istenildiği an kullanıma hazır hale geliyor” dedi.

“Dağlarda çocuklu ve güvenli bisiklet”

Bisikletin arka tarafında tam süspansiyon ve 4 tekerlekte ayrı fren diskleriyle toprak yollarda da sürüş deneyimini yaşanılabileceğini ifade eden Çukur, “Bisikletin kullanımı her geçen gün hayatımızda artıyor. Ben de hem 2 tekerlekli bisikleti güvenli bulmayanlar hem de çocuklarıyla birlikte bisiklet kullanmak isteyenler için yeni bir tasarım oluşturdum. Katlanabilir yapısı, patikalarda 4 tekerlekli de bisikletin kullanımının olması kullanıcıya farklı bir deneyim yaşatıyor” diye konuştu.