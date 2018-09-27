Güz konserleri geliyor

Kültür ve sanatın kenti İzmir, güz aylarında da konser serisine tam gaz devam ediyor. Aziz Vukolos Kilisesi, İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat, Konak Vapur İskelesi ve Bostanlı Günbatımı Seyir Terası'nda 13 ücretsiz konsere ev sahipliği yapacak Büyükşehir Belediyesi, müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak.

Pilli Bebek'le başlıyor

29 Eylül Cumartesi Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de Pilli Bebek sahne alacak. Gotik rock tarzını benimseyen grup, eğlenceli şarkılarını seslendirecek. Grup gitar ve vokalde Cem Kısmet, basta Arda Algan, gitar ve geri vokalde Emre Yalçıntaş, davulda Çağlar Aytan'dan oluşuyor.

Meşk-i yay

İranlı Arslan Hazreti ve İrlanda kökenli Giritli Ross Daly, iki farklı kültürü bir noktada birleştiriyor. 18 yaşında, Uluslararası Fajr festivalinde İran'ın profesyonel yaylı ustaları arasında düzenlenen yarışmaya kendi yapmış olduğu kemança ile katılarak birincilik kazanan Arslan Hazreti. Türkiye'nin birçok bölgesinde müzik çalışmaları içinde yer aldı. Konser, 6 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahne alacak.

İnteraktif konser

TaKiDum, melodileri ve ritm kalıplarını yeniden keşfederek yorumlayan ve “ritmin sesini” araştıran üç müzisyen arkadaş tarafından kurulmuş renkli ve enerjik bir ritm grubu. Çaldıkları heyecanlı doğaçlamalar ile üçlü, tüm duyuları aktive ederek, dinleyicileri kendilerini canlı hissettikleri, ruhlarına dokunan bir yolculuğa çıkarıyor. Multi perküsyon ustası ve udi Yinon Muallem ile Hakan Gürbüz ve İsmail Altunbaş'tan oluşuyor. Grup, 9 Ekim Konak Vapur İskelesi saat 19.30'da dinleyiciyle buluşacak.

Gün batımında caz

Gün batımı konserleri kapsamında sahne alacak Melis Sökmen, Bostanlı Günbatımı Seyir Terası'nda 14 Ekim Pazar saat 19.30'da caz müziği sevenlerle buluşacak. Melis Sökmen, 1986 yılında Kuşadası Altın Güvercin Yarışması'nda ikincilik ödülü, bir sene sonra Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye birinciliği aldı.

Dostluk ve barış ezgileri

Kanunda Tahir Aydoğdu, neyde Bilgin Canaz ve piyanoda Hakan Ali Toker'den oluşan Tanini grubu, 24 Ekim Çarşamba saat 20.00'de İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Grup, müziğiyle doğu ve batı müzik kültürleri arası köprüler kurarak dünya insanları arasında dostluk ve barışı pekiştirmeyi amaçlıyor.

Farklı kültürlerden tınılar

Azerbaycan ve İran müziğinin bir arada sunulduğu artistik bir konser olan Phoenix Türk, İran dastgah ve Türk makamlarına bağlı olarak gelişen doğaçlamalardan oluşuyor. İstanbul kemençesi, tar, ud ve santur enstrümanlarının yer aldığı konser, 27 Ekim Cumartesi Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahne alacak.

Şems

Türkiye coğrafyasındaki kültür izlerini dostluklarıyla harmanlayan üç müzisyenden oluşan Şems Trio, 7 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat'ta sahne alacak. Murat Süngü, Selçuk Murat Kızılateş ve Şeyhmus Fidan, arkadaşlıklarının yolculuğunu Anadolu ezgileriyle harmanlayarak dinleyiciye sunuyor.

Üç kadın

Istanbul'da buluşan üç Yunan kadın müzisyen tarafından dört sene önce ortak müzikal hikayelerini bir araya getirmek amacıyla oluşturulan Sinafi, meyhane müziklerini çağdaş tınılarla seslendiriyor. 17 Kasım Cumartesi Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahne alacak.

Doğu-batı sentezi

Ortadoğu kökenli bir müzik yapan The Secret Trio'nun müziklerindeki çeşitliliği, grup üyelerinin kültürel kimliklerinde de görmek mümkün. Makedonya Çingeneleri geleneğinden gelen İsmail Lumanovski ile kanunu tamamen farklı bir teknik ile çalmaya başlayan Karamanlı Tamer Pınarbaşı ve Diyarbakırlı bir Ermeni aileden gelip Anadolu Ermeni müziğini babası Onnik Dinkjian'dan öğrenen Ara Dinkjian'ın New York'ta kesişen yolları, Doğu ve Batı'nın müzik geleneklerini yeni bir kavşakta bir araya getiriyor. Üçlü, 28 Kasım Çarşamba İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde İzmirlilerle bir araya gelecek.

Anadolu'nun Hafızası

Telli çalgı ustası Engin Topuzkanamış, Anadolu'nun Hafızası ile türküler üzerinden bir anlamda geçmişten günümüze sunum yapıyor. Topuzkanamış'ın Anadolu'nun hafızasını tazelemek isteyenler için sunduğu oldukça ilginç bu dinletide, Sercan Baş da sanatçıya eşlik edecek. İkili, 19 Aralık Çarşamba saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat'ta sahne alacak.