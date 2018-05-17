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17 Mayıs 2018 10:33

Güzelbahçe, vapuruna kavuşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçelilerin merakla beklediği gemi seferlerine yarın başlıyor.

Güzelbahçe, vapuruna kavuşuyor

17 Mayıs 2018 10:33

07.35’de Güzelbahçe’den Konak’a hareket edecek ilk geminin yolcuları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da olacak.


Son teknoloji gemilerle donattığı filosuyla deniz ulaşımında önemli hamleler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ tarafından gerçekleştirilecek Güzelbahçe seferlerine yarın sabah start veriyor. Denizcilik Ulaştırma ve Haberleştirme Bakanlığından gerekli iznin alınmasının ardından seferlerini kısa sürede yapma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçelilerin sabırsızlıkla beklediği ilk vapur seferini 18 Mayıs Cuma günü yapacak.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Güzelbahçe’den Konak’a 07.35’de hareket edecek vapurda yolcuları yalnız bırakmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yassıcaada, Foça ve Mordoğan seferlerine ise önümüzdeki günlerde başlayacak.




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