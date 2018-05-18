Güzelbahçe’de seferler başladı

Sabah 07.35’de Güzelbahçe İskelesinden Konak’a ilk seferini yapan geminin yolcuları arasında Başkan Aziz Kocaoğlu da vardı.

Son teknoloji gemilerle donattığı filosuyla deniz ulaşımında önemli hamleler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ tarafından gerçekleştirilen Güzelbahçe seferlerinin startını verdi. Güzelbahçelilerin sabırsızlıkla beklediği ilk vapur, 07.35’de Konak’a hareket etti. Yoğun ilgi gösterilen ilk sefere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve ilçe meclis üyeleri de katıldı. Güzelbahçeliler Başkan Kocaoğlu’nu Türk bayrakları ve İzmir Marşı eşliğinde karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Melis Üyesi İsmail Kandemir ise balıkçı esnafı adına Başkan Kocaoğlu’na sinarit balığı hediye etti.

“Güle güle kullan Güzelbahçe”

Mordoğan, Urla ve Foça’dan sonra Güzelbahçe’de de vapur seferi başlattıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Güzelbahçe’ye iskele yatırımımızı yaptık ve vapur seferlerini yapacak duruma geldik. Bugün de Güzelbahçeli hemşerilerimizle birlikte ilk seferi gerçekleştiriyoruz. Umuyorum vatandaşlarımız destekler ve biz de bu hizmetimize devam ederiz. Sabah işe gelenler ve akşam evlerine dönenleri deniz havasıyla buluşturup evlerine taşıyabiliriz. Yaşatmaya çalışacağız. Tabii ki de hem Güzelbahçeliler hem de Urlalılar destek verirse. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Güle Güle kullan Güzelbahçe” dedi.

“Hem modern, hem hızlı hem de çok keyifli”

Modern gemileri İzmir’e kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise “Güzelbahçe, Yarımada’nın hemen kapısı. Vapur seferleri ise hemşerilerimizin uzun müddettir beklediği bir olaydı. Vapurla ulaşım çok keyifli. Güzelbahçelilerin, Seferihisarlıların ve tüm komşu ilçelerin modern, hızlı gemilerle ulaşım yapmalarını diliyorum. Önemli olan bu seferin konması değil kullanılmış olmasıdır. Ne kadar kullanılırsa, sefer sayıları da o kadar artacaktır” şeklinde konuştu.

Donanma mürettebatı da selamladı

“İhsan Alyanak” vapurunun ilk Güzelbahçe seferi sırasında, tatbikat amacıyla İzmir’de bulunan donanmaya ait TCG Kemal Reis ve TCG Göksu gemilerinin mürettebatı da Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu selamladı.

İZDENİZ’in Güzelbahçe seferleri için yaptığı ilk sefer sakinlerini de çok mutlu etti. İlk vapurun seferine katılmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirten Fadime Özkalay, “Güzelbahçelilerin her gün merakla beklediği bir olaydı. 5 senedir bu ilçede yaşıyorum. İlk seferin heyecanından sabah 06.00’da kalktım ve dedim ki ‘Bu vapura yetişmem lazım.’ Çok mutluyuz. Bundan sonra otobüse binmek yok” dedi.

Güzelbahçe vapurlarının hizmete girmesiyle büyük bir lükse kavuştuklarını dile getiren Mürüvet Ağar, “Güzelbahçe’yi çok seviyorum. Karşı komşumuz Karşıyaka ile deniz ulaşımı yoluyla gidip gelemiyorduk. Şimdi ise deniz ulaşımı hem işe gidip gelecekler hem de vatandaşlar için inanılmaz bir fırsat oldu. Trafik keşmekeşi olmadan, insanların kalabalığından sıyrılmış bir biçimde bir ulaşım yapacağız. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Güzelbahçe deniz keyfiyle buluştu” şeklinde konuştu.

Şahal Pazır ise duygularını şu cümlelerle anlattı: “Çok uzun müddettir Güzelbahçe seferini bekliyorduk. Sabah erkenden kalkıp ilk sefere binmek için hazırlandık. Artık trafiğe girmeden, denizin içerisinde huzurlu bir yolculuk yapacağız. Deniz yolculuğu hem çok keyifli hem de Güzelbahçe’ye yeni bir değer oldu.”