Güzelhisar’da sinema keyfi

Aliağa Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği “Aliağa’da Yaz Sine Günleri” ile nerede o eski yaz akşamları diyenlerin özlemini gideriyor. Kentin farklı mahalle ve parklarında gösterime sunulan sinema filmleri vatandaşlara nostaljik saatler yaşatıyor.

Her akşam farklı bir mahallede sinemayı vatandaşının ayağına götüren Aliağa Belediyesi, son olarak Güzelhisar Mahallesinde “Bizim Köyün Şarkısı” isimli filmi izleyici ile buluşturdu. Başrollerinde ilk kez ve sadece çocukların yer aldığı filmde İstanbul’dan Muğla’ya taşınan bir baba ve iki çocuğunun köye alışma sürecini eğlenceli bir dille işlendi. Komedi türündeki film özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Açık havada yıldızlar atlında sinemanın tadını çıkartan vatandaşlara Aliağa Belediyesi tarafından patlamış ve gazoz ikramı da yapıldı.