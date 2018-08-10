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10 Ağustos 2018 19:37

Güzelhisar’da yıldızlar altında sinema keyfi

Aliağa Belediyesi, Türk sinemasının son dönemdeki önemli yapımlarını kentin farklı mahallelerinde vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

Güzelhisar’da yıldızlar altında sinema keyfi

10 Ağustos 2018 19:37


Aliağa Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği Aliağa’da Yaz Sine Günleri ile eski yaz akşamları özlemini gideriyor. Kentin farklı mahalle ve parklarında gösterime sunulan sinema filmleri vatandaşlara nostaljik saatler yaşatıyor.


Her akşam farklı bir mahallede sinemayı vatandaşının ayağına götüren Aliağa Belediyesi, son olarak Güzelhisar Mahallesi’nde “Bizim Köyün Şarkısı” isimli filmi izleyici ile buluşturdu. Başrollerinde ilk kez ve sadece çocukların yer aldığı filmde, İstanbul’dan Muğla’ya taşınan bir baba ve iki çocuğunun köye alışma sürecini eğlenceli bir dille işlendi. Komedi türündeki film özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Açık havada yıldızlar atlında sinemanın tadını çıkartan vatandaşlara Aliağa Belediyesi tarafından patlamış ve gazoz ikramı da yapıldı.




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