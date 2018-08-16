Buca Belediyesi, Horasan’ın Nişabûr şehrinde 1281 senesinde dünyaya gelen, gerçek ismi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan Hacı Bektaş-ı Veli için bir söyleşi düzenledi. Buca Tenis Kulübü Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Aşık Gani Pekşen Hacı Bektaş-ı Veli’yi anlattı. Pekşen, "Anadolu’nun yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Hacı Bektaş-ı Veli, yüzyıllar öncesinden gelen düsturuyla ve inanç yaklaşımıyla Anadolu mozaiğinin en büyük mihenk taşlarından birdir" dedi. Hacı Bektaş-ı Veli’nin bağlı olduğu Ahilik Teşkilatı ile Anadolu’da sosyal yapının gelişmesine de büyük katkılarda bulunduğunu belirten Pekşen, "Hacı Bektaş-ı Veli Türk dünyasına damgasını vurmuş, tasavvuf düşüncesine damgasını vurmuş bir isimdir. Buca’da anılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Buca Belediye Başkanı Sayın Levent Piriştina’ya bizi burada bir araya getirmesi nedeniyle de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hacı Bektaş-ı Veli hakkında söyleşisinin ardından deyiş ve semah etkinliği de yapıldı.