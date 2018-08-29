Hacı Ömerli ve Yeni Mahalle’de sinema şöleni

Aliağa Belediyesi, "Aliağa’da Yaz Sinema Günleri” kapsamında bugüne kadar Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Uzunhasanlar, Çaltılıdere, Helvacı, Yeni Şakran, Siteler, Karakuzu, Karaköy, Çakmaklı, Samurlu, Güzelhisar ve Yalı Mahallesi Viking Sitesinde birbirinden değerli Türk filmlerini sinemaseverler ile buluşturdu. Son olarak ise Hacıömerli Mahallesi’nde yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı, Ahmet Kural ve Murat Cemcir gibi ünlü oyuncuların yer aldığı komedi türündeki ’Ailecek Şaşkınız’ adlı film izleyici ile buluştu. Aynı anda ’Ayla’ adlı film de Yeni Mahalle’de gösterime sunuldu.

Sinemayı vatandaşının ayağına kadar götüren Aliağa Belediyesi, sinemaseverlere eski yaz akşamlarının nostaljisini yaşattı. Yıldızlar altında film izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlara Aliağa Belediyesi tarafından patlamış mısır ve gazoz ikramları da yapıldı.

Aliağa’da Yaz Sinema Günleri ağustos ayı programı 29 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’da (Bugün) Viking Sitesi’nde “Bizim Köyün Şarkısı” ve Yeni Şakran Sahili’nde “Cici Babam” adlı komedi filmlerinin gösterimi ile son bulacak.