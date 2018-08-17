Hackerler Kurban Bayramı’nda saldırılar için fırsat kolluyor

Uzmanlar, cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarların açık havada telsiz olarak iletişimlerini yaptığına dikkat çekerek, hackerlerin kablosuz internet iletişimini izlediğini, böylece kişilerin banka hesapları ve kredi kartı bilgilerine kolayca ulaşabileceğini vurguluyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Süleyman Kondakçı, Kurban Bayramı tatilinde internet korsanlarının saldırılarına karşı uyardı. Kondakçı, "Evimizde, işimizde kullandığımız ADSL modemler üzerinden cep telefonları, akıllı televizyonları, bilgisayarlarımızı kullanarak internete bağlanmaktayız. ADSL modemler Wifi cihazlardır. Eğer güçlü şifreler kullanmamışsak bunlara dışarıdan kolayca erişilebilir. Yani modemimize bağlı diğer tüm bilgisayar ve akıllı cihazlarımıza da bu cihaz kanalıyla girebilirler. Sizin cihazınız üzerinden internete girip illegal işler yapan olabilir. Bu durumda hukuki sorumluluk tamamen cihaz/hat sahibine aittir” şeklinde konuştu.

Önlemlerin başında güçlü şifre kullanmanın geldiğini kaydeden Doç. Dr. Kondakçı, internet korsanlarının geliştirdiği yeni yöntemlerle insanları gafil avlamakta başarılı olduğunu belirtti. Uzun tatil dönemlerinde cihazların elektriğini kapatmanın doğru olacağını ifade eden Doç. Dr. Kondakçı, "Yakınımızda herhangi bir yere yerleştirilen ’evil twin’ denen zombie Wifi modemler internete bedava giriş sağlar gibi gözükerek şifre toplamaya çalışır. Veya sizi Internet üzerinden çok çekici gözüken korsan bir siteye bağlamayı sağlar. Ucuz ve çekici ürünler sunarak kredi kartınızdan ciddi miktarda meblağlar çekebilir. Hatta tüm kredi kartı bilgilerinizi ele geçirmiş olabilirler. Bu tür işlemler elektronik postanıza gelen bazı linkleri tıkladığınızda da başınıza gelebilir" diye konuştu.

Ücretsiz uygulamalara dikkat

Cep telefonlarında kullanılan ücretsiz uygulamaların güvenli olmayabileceğine de değinen Doç. Dr. Kondakçı, bazı uygulamaların kimlik numarası, nüfus kayıt bilgileri gibi kişisel bilgileri topladığını aktardı. Kondakçı, şunları söyledi:

"Cep telefonunuzdan banka işlemleri yaparken kullanılan hesap numarası ve şifre bu yazılımlar tarafından çalınabilir. Ayrıca bu yazılımlar sizin internet profilinizin çıkarılmasına yardımcı da olabilir. Yani en çok uğradığınız alışveriş siteleri, bankanızın web adresi gibi. Örneğin; bankanızın adına size bir e-posta göndererek bankanızın size önemli bir mesajının olduğunu ve aşağıdaki linki tıklayarak bankanızla görüşmeniz gerektiğini isterler. O tıklama sizi sahte bir web sitesine götürecektir. Orası da bankanızın taklit edildiği yer olacaktır. Siz giriş yapmak için kullanıcı numarası ve şifresini gireceksiniz. Sonrasında da kötü niyetli kişi kolayca gerçek bankanız sitesine giriş yaparak hesabınızı boşaltmış olacak.”

Son olarak internet üzerinden alışverişlerin güvenilir yerden yapılmasını tavsiye eden Doç. Dr. Kondakçı, "Wifi cihazlarımızı kullanmadığımız zaman elektrikten kapatmalıyız. Telefonumuza veya bilgisayarımıza gelen ’pop-up’ları tıklamamalıyız. Elektronik postamıza gelen link ve benzeri şeyleri tıklamayacağız. Gereksiz yere lokasyon belirleyicisini açık bırakmamalıyız" dedi.