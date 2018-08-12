Hackerlerin kötü amaçlı faaliyetlerini böyle deşifre ettiler

Üç beyaz hackerin yazarlığını yaptığı kitap, hackerlerin kötü amaçlı faaliyetlerini de adeta deşifre ediyor.

Dünya genelinde siber saldırılar oldukça yaygınlaşırken, raflardaki yerini alan ‘Etik Hackerllığa Giriş 2’ kitabı okuyucuyla buluştu. Bir önceki kitaba göre okuyucuyla daha ayrıntılı bilgiler paylaşan kitap; bilgi güvenliği, web güvenliği gibi konuların yanında Servis Dışı Bırakma Saldırıları, Kali Linux Kurulumu, Antivirüs Atlatma, SSI Zafiyeti gibi başlıklar altında önemli konuları ele alıyor.

Kötü hackerleri deşifre ettiler

Okuyucunun sıkılmaması için belli başlı örneklerin paylaşıldığı kitap, içeriğinde de uygulamalı bilgilere yer veriyor. Vahap Eren, İsmail Bülbül, Poyraz Emre Bingöl’ün araştırmaları ve bilgileriyle hackerlerin kötü amaçlı faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiklerinin adım adım anlatıldığı kitap, ’beyaz hacker’ olmak isteyenlerin dikkatini çekmesini bekliyor.

"Gelecekte dengeleri değiştirecek bu alanda bilgi sahibi olabilirsiniz"

Kitap hakkında bilgileri paylaşan Vahap Eren, uzun çalışmalar sonucunda kitabın hazırlandığını kaydetti. Eren, "İyi bir kitap ortaya koymak için kitabın yazılış aşamasında Türkiye ve dünyadaki birçok platformla devreye geçilerek iyi bir ürün ortaya koymak istedik. Bu bağlamda kitabın yazılış aşamalarında birçok otoriteyle bu konuyu istişare ettik. Türkiye’de birkaç dernek ve hack platformu ile temaslarımız oldu. Bunun sonucunda ortaya çok iyi bir ürün çıktı. Sizler de kitabı okuyarak gelecekte dengeleri değiştirecek bu alanda bilgi sahibi olabilir ve bu işi meslek haline getirebilirsiniz” dedi.

"Oldukça ilginç buldum”

Eren, “Konulara uygulamalı olarak değiniliyor. Kitabı okuyan herkes kitapta uygulamalı olarak anlatılan teknikleri bizzat kendi uygulayabilir. Kitapta sadece web güvenliği değil, bilgi güvenliğine dair birçok detay anlatılıyor. Kitabı ilk okuyanlar arasında dünyaca ünlü Hack tescil platformu Zone-h.org adli sitenin Brezilyalı yöneticisi Marcelo Almeida bulunuyor. Almeida, kitabı okuduğunda, ’Hackerların kötü amaçlı faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiklerini adım adım anlattığı için kitabı oldukça ilginç buldum. Kendimizi savunmanın en iyi yolunun saldırıların nasıl gerçekleştirildiğini anlamak olduğu kanısındayım. Kitap da bunu oldukça iyi anlatıyor’ dedi. Uzun emekler sonucunda ortaya çıktı, her bir sayfasında ayrı bir emek var" şeklinde konuştu.