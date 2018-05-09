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09 Mayıs 2018 12:29

Hakemler futbolcu oldu, meslektaşlarıyla turnuvada yarıştı

Bayraklı Belediyesi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Halil Erdoğan Futbol Turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

Hakemler futbolcu oldu, meslektaşlarıyla turnuvada yarıştı

09 Mayıs 2018 12:29

Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvada sadece hakem ve gözlemciler futbol oynarken maçları kadın hakemler yönetiyor.


Bayraklı Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı futbol turnuvasına İzmir’in ve Türkiye’nin ilk hakem eğitmeni olarak bilinen Halil Erdoğan’ın ismi verildi. 16 takımın katıldığı turnuvada süper lig hakemleri Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde bir araya geldi. Kıyasıya mücadeleler renkli görüntülere sahne olurken, bugüne kadar yeşil sahalarda futbolculara düdük çalan profesyonel hakemler düzenlenen turnuvada meslektaşlarıyla bu kez futbolcu olarak karşı karşıya geldi. 20 Mayıs’a kadar Şehit Ümit Boz Tesislerinde toplam 32 maçın oynanacağı Halil Erdoğan Futbol Turnuvasına; MHK üyesi, FIFA eski hakemi Erol Ersoy, FIFA Hakemi Halis Özkahya, FIFA Hakemi Alper Ulusoy, Süper Lig Hakemi Hakan Ceylan, Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç ve hakem gözlemcileri katıldı.


Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Spor camiasından gelen bir kardeşiniz olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türk sporunun gerçek kahramanları amatör spor yöneticileri, saha komiserleri, hakemleri ve sporcularıdır. Gerçek kahramanlar sizlersiniz. Çünkü adı üstünde amatör, profesyonelce yıllarca yapılan bir iş değil, gönül işidir. Herkesin gönlüne yüreğine sağlık. Özellikle hakemlere. Hakemlerin işi zor” dedi.




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