Hakimin öldüğü kazada ihmaller zinciri

Dinlenen tanıklardan sanık Azat K. ile aynı firmada çalışan ve kısa süre önce işten ayrılan H.D., “Araçların bakımları düzenli olarak yapılmazdı. Ne zaman arıza olsa o zaman bakım yapılırdı” dedi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Azat K., sanık avukatı Kamil Burak Bozdemir, kazada hayatını kaybeden hakim Ali Cırık’ın eşi Hürriyet Cırık ve Cırık ailesinin avukatı Kadir Soner Kılınç katıldı. “Taksirle adam öldürmek ve yaralamak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Azat K., ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bu celsede 3 tanık dinlendi. Tanıklardan sanık Azat K. ile aynı firmada çalışan ve kısa süre önce işten ayrılan H.D., “Araçların bakımları düzenli olarak yapılmazdı. Ne zaman arıza olsa o zaman bakım yapılırdı” dedi.

Kazada hayatını kaybeden Ali Cırık’ın eşi Hürriyet Cırık sanığa dönerek, “Benim eşim çok dikkatli bir insandı. Dikkatli olmasa bizi o arabaya bindirmezdi. Şimdi toprağın altında çürüyor. Unutmayın” diye feryat edip gözyaşı döktü.

Sanık avukatı, olay yerinde keşif yapılmasını isteyerek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık Azat K. da kamyonun freni ile ilgili sorunu olduğunu, bunu patronuna bildirdiğini ancak patronunun ‘İdare et’ diye cevapladığını iddia etti. Kamyonla ilgili eksikliklerinin kendiyle ilgili olmadığını ileri süren sanık Azat K., sorumlunun patronu olduğunu belirtip tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif talebini reddederken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Geçtiğimiz 22 Nisan günü, Manisa-İzmir karayolunda Azat K.’nın kullandığı 45 YA 0319 plakalı kamyon, Bornova ilçesinde seyir halinde giden Ali Cırık yönetimindeki 01 AC 672 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürüklemişti. Kamyon ve sürüklediği otomobil, daha sonra şiddetli bir şekilde bariyerlere çarpmıştı. Otomobil sürücüsü Cırık, kaza yerinde feci şekilde can verirken, eşi ve çocuğu da yaralanmıştı. Cırık’ın yaralı eşi ve çocuğu ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinde hakim olarak görev yaptığı öğrenilen Cırık’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Kamyon sürücüsü ise kaza sonrasında gözaltına alınmıştı. Kamyon sürücüsü Azat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.