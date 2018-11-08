Hakkı Atila Bayraklı'dan aday adaylığı için hazır

AK Parti'nin bugüne kadar çeşitli kademelerinde görev alan İzmirli iş adamı ve emekli öğretmen Hakkı Atila, Bayraklı Belediye Başkan Adayı Adayı olmak için başvurusunu yapmaya hazırlanıyor.

Ak Parti'de Mart 2019 yerel seçimleri için 5 Kasım'da başlayan aday adaylığı başvuruları devam ederken, ilçe belediyeleri için de adaylar dosyalarını oluşturmaya başladı. İzmir'in tanınmış iş adamlarından Hakkı Atila da sahaya inmeye hazırlanıyor. Başvurusunu önümüzdeki günlerde yapacak olan iş adamı Hakkı Atila, bugüne kadar partisinin birçok kademesinde yer aldığını belirterek, “Partimizin kurulduğu 2001 yılında Bornova'da üye olduk ve kurucu yönetimde görev aldım. O tarihten sonra da partimizin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Önümüzdeki seçimlerle ilgili vatandaşlarımız telefonla veya bizatihi ziyaretime gelerek aday aday olmamı istiyorlar. Bizleri ailemiz doğuştan, vatana ve millete hizmet etmemiz yönünden eğitmiştir. Ölene kadar da nerede hizmet yapmam gerekirse orada hizmete hazırım, milletimin hizmetkarı olurum. Siyasete girmek kişinin kendi elinde ama ayrılmak veya hizmetten kaçmak elinde değildir. Ben ''Veriniz belediye başkan adaylığını, alınız belediye başkanlığını' diyerek yola çıkıyorum” dedi.

Henüz aday adaylık başvurusunu yapmadığını ifade eden Atila, “Mutlaka ki her seçimde olduğu gibi parti büyüklerimiz ve teşkilatlarımız bizlerle görüşmeler yapacaklardır. O zaman büyüklerimize gerekli açıklamalarımı yapacağım. ‘Veriniz belediye başkan adaylığını, alınız belediye başkanlığını' söylemimin içindeki projelerime güveniyorum. Mesele belediye başkan adayı olmak değil, asıl yük ve vebal ondan sonra başlıyor, ikinci sayfayı iyi okumak lazım. O da seçimi almak ve ‘Ben alınız belediye başkanlığını' diyorsam, Bayraklı'da yaşayan 350 bin kişinin önüne geçip onların vebalini alıyorum. Sırtıma o yükü alıyorum ve burada seçim kaybetmenin faturası filana kesilir veya bana kesilir. Siyasi hayatım biter onların hiç birini düşünmem ve düşünmüyorum. Sadece Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımı AK Parti belediyecilikle buluşturmak ve sonradan vatandaşlarıma nasıl kaliteli hizmet edeceğimi düşünürüm. Bu vebal ve yükü benim omuzlarımın kaldıracağına sizlerin de inancının sonsuz olduğuna hiç kuşkum yoktur” ifadelerini kullandı.