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23 Haziran 2017 14:21

Halk otobüsleri çarpıştı: 11 yaralı

İzmir’de içinde yolcuların da olduğu 2 halk otobüsünün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Halk otobüsleri çarpıştı: 11 yaralı

23 Haziran 2017 14:21


İzmir’in Balçova ilçesinde içinde yolcuların da bulunduğu 2 halk otobüsü çarpıştı. İddialara göre, Erhan Ö. (35) idaresinde Urla-Fahrettin Altay seferini yapan 725 numaralı halk otobüsü, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir otobüs durağına yaklaştığı sırada Uğur Ç. (37) idaresinde Gaziemir-Balçova seferini yapan 510 numaralı halk otobüsüne şiddetli bir şekilde arkadan çarptı. Kazayı görev vatandaşlar durumu 112 Acil ve AKS ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, ayağından yaralanan şoför Erhan Ö. ile birlikte 10 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazanın etkisiyle araçlardan caddeye yakıt ve yağ döküldü. Çevrede güvenlik önemleri alan belediye ekipleri, araçlardan akan yağ ve yakıtların başka bir kazaya neden olmaması için yola kum döktü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.




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