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13 Eylül 2017 23:20

Halk otobüsü şoförü tartıştığı sürücüyü yumruklarıyla darp etti

İzmir’in Konak ilçesinde, halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavgada yumruklar konuşurken, ardı ardına yumruk yiyen lüks aracın sürücüsü neye uğradığını şaşırdı.

Halk otobüsü şoförü tartıştığı sürücüyü yumruklarıyla darp etti

13 Eylül 2017 23:20


Olay, saat 15.45 sıralarında Mustafa Sahil Bulvarı Sadık Bey Durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlıdere-Konak arasında sefer yapan halk otobüsünün şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, lüks aracın sahibi iddiaya göre halk otobüsünün önünü kesti. Bunun üzerine sinirlenen ve otobüsten inen ESHOT şoförü ile otomobil sürücüsü kavga etmeye başladı.



Boksör gibi yumruklar savurdu


Çevredeki bir vatandaş ikiliyi ayırmaya çalışırken, profesyonel boksör gibi gardını alan ESHOT şoförü, sürücüyü ardı ardına yumrukladı. ESHOT şoförünün darbelerine maruz kalan lüks aracın sahibi neye uğradığını şaşırdı. Kavganın ardından iki sürücü de araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.


Öte yandan, yaşanan olay başka bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenirken, halk otobüsündeki vatandaşlar ise şoförün yumrukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.




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