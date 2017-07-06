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06 Temmuz 2017 10:42

Halk oyunları ekibi birincilik yolunda

Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 7-8-9 Temmuz’da Yalova’da düzenleyeceği Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Halk oyunları ekibi birincilik yolunda

06 Temmuz 2017 10:42


Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Ege Bölgesi Şampiyonasında İzmir Zeybek oyunuyla birinciliği elde eden Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, şimdi de ülke birinciliğine odaklandı. Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun (THOF) düzenlediği Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na katılacak. 7-8-9 Temmuz’da Yalova’da düzenlenecek şampiyonaya Adana, Amasya, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Artvin, Bayburt, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Muş, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Van, Tekirdağ, Tokat, Trabzon’dan 26 ekip katılacak. ‘Geleneksel Düzenlemeli Dal’ kategorisinde yarışacak Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ‘İzmir Yöresi’ oyunlarıyla sahne alacak. Aylardır çalışmalarını aralıksız sürdüren Ege Bölgesi şampiyonu ekibin hedefi ise rakiplerini geride bırakarak ülke şampiyonu olmak.


Ülke birinciliği için mücadele edecek ekibe başarılar dileyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Halk oyunları ekibimiz bugüne kadar aldığı birçok başarıyla gurur kaynağım oldu. Daha çok çalışarak daha büyük başarılar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Önce İzmir il birincisi sonra Ege Bölge birincisi olan ekibimizden şimdi Türkiye birinciliği bekliyorum. Yürekten kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.




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