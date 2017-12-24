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24 Aralık 2017 15:03

Hamsi Şöleni’nde 5 ton hamsi dağıtıldı

İzmir’de Karşıyaka Belediyesinin destekleriyle Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON) tarafından düzenlenen 10.

Hamsi Şöleni’nde 5 ton hamsi dağıtıldı

24 Aralık 2017 15:03

Karşıyaka Hamsi Şöleni büyük coşkuya sahne oldu. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan organizasyonun 4. gününde 5 ton hamsi ikramı yapıldı.


Bostanlı Pazaryeri’nde bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Hamsi Şöleni, Karşıyaka’da Karadeniz rüzgarları estirdi. KADEKON tarafından Karşıyaka Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlik, geçtiğimiz Perşembe günü başladı. Şölen alanında hamsi ve yöresel lezzetler ile hediyelik ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Çeşitli etkinliklerle de renklenen şölen, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. En büyük coşku ise Pazar günü yaşandı. Konuklar için hazırlanan 5 ton hamsi kısa sürede tükendi. Etkinliğin devamında horon gösterileri yapıldı. Karadeniz türküleri ile coşku zirveye çıktı. Büyük ilgi gören organizasyon, yarın sona erecek.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Geleneksel hale gelen bu şölen insanlarımızın birbirinden ayrıştırıldığı, ortak değerlerimizin yok edilmeye çalışıldığı günümüzde birlik ve beraberlik mesajı vermek için de oldukça önemli. Bu yıl da sadece Karadenizliler değil, her kesimden yurttaşımızla çok güzel bir buluşmaya daha imza attık. Dilerim ki her yer İzmir gibi olsun. Başta KADEKON olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


KADEKON Başkanı Hızır Mürtezoğlu ise, ’’Türkiye genelinde yaygınlaşmasında İzmir Karadeniz cemiyetinin katkısı oldu. Onuncu hamsi şölenini gerçekleştiriyoruz. Bu artık İzmir halkının bir beklentisine dönüştü kültür etkinliği olarak. Karadeniz’in aşını İzmir’de buluşturuyoruz’’ dedi.




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