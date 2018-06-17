Hamza Dağ, Foça’yı ziyaret etti

Dağ’ı Foça girişinde AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar karşıladı, kadın kolları çiçek takdim etti. Daha sonra vatandaşlarla bayramlaşan Hamza Dağ, sorunlarını dinledi. İlçe başkanı İrfan Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Dağ, "Biz zoru başarmak konusunda yeteneğimiz var imkansızı da başarmak konusunda zaman alsa da hallederiz. Önce bu seçimlerde sonra yerel seçimlerde bulunduğumuz şehirde en iyi başarıyı kazanmak zorundayız" dedi.

Bayramlaşmadan sonra tatil köyünü de gezen Hamza Dağ, Gerenköylü üreticilerle görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.