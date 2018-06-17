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17 Haziran 2018 20:16

Hamza Dağ, Foça’yı ziyaret etti

İzmir’in Foça ilçesinde bayram ziyaretine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vatandaş ve partililerle bayramlaştı.

Hamza Dağ, Foça’yı ziyaret etti

17 Haziran 2018 20:16


Dağ’ı Foça girişinde AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar karşıladı, kadın kolları çiçek takdim etti. Daha sonra vatandaşlarla bayramlaşan Hamza Dağ, sorunlarını dinledi. İlçe başkanı İrfan Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Dağ, "Biz zoru başarmak konusunda yeteneğimiz var imkansızı da başarmak konusunda zaman alsa da hallederiz. Önce bu seçimlerde sonra yerel seçimlerde bulunduğumuz şehirde en iyi başarıyı kazanmak zorundayız" dedi.


Bayramlaşmadan sonra tatil köyünü de gezen Hamza Dağ, Gerenköylü üreticilerle görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.




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