Hamza Dağ Tire’de sahur programına katıldı

“Onlar ne yaparlarsa yapsın biz hizmet odaklı çalışmaya devam edeceğiz” diyen Dağ, AK Parti’nin bölgeye en üst düzeyde hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti. Tire ve Bayındır’da, iftar ve sahur programına katılan Dağ, kahvehane ve ev ziyaretlerinde bulundu.Kahvehane ziyaretlerinde vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşların ısrarlı daveti üzerine oyun masasına oturarak bir el 101 oynayan Dağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmayacağını, Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçimi rahat şekilde kazanacağını yineledi.

CHP Gençlik Kolları İle Çay İçti

Sahur programı yapılacak alanda vatandaşlara selam veren İzmir AK Parti Milletvekili Hamza Dağ, CHP Tire Gençlik Kolları üyelerinin oturduğu masaya da giderek gençlerle selamlaştı. CHP Gençlik Kolları üyelerinin çay davetini geri çevirmeyen Dağ, CHP’li bir gencin “Vekilim hazırlanın 24 Haziranda görevi sizden devralmaya geliyoruz” söylemine Hamza Dağ ise “Ya gençler güldürmeyin beni” cevabını verdi.Yaklaşık 20 dakika CHP’li gençlerle çay içen vekil Dağ, gençlerin sorularını yanıtladı. Hoş sohbetin ardından onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

24 Haziran seçimleri ve Veterinerlik Fakültesinin Tire yerine Kiraza gideceği söylentileri ile ilgili İHA’ya konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ” 24 Haziran seçimleri şimdiden hayırlı uğurlu olsun.24 Haziran seçimleri için bizde tüm arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz. İnşallah 12 seçimde Ak Parti ipi göğüslediği gibi 24 haziran seçimlerinde de yine Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ipi göğüsleyecektir. Yaptığımız icraatlar ve verdiğimiz vaatler milletimizin takdiri ile karşılanmaktadır.Saha da yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın verdiği olumlu tepkileri görüyoruz.Emekliye ramazan ve Kurban bayramında verdiğimiz bin tl ikramiyenin emeklilerimiz üzerinde olumlu bir tesiri olduğunu görüyoruz.Yine İmar Barışı uygulamasında insanlarımızda bir güven telkin ettiğini görüyoruz.İnşallah çalışanlarımıza da desteklerimiz sürecek.

Bölgeye bakarsak ben bu bölgenin 7 yıldır milletvekiliyim ve inşallah bir 5 sene daha yetki talep ediyoruz. Bizler ilçeler arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Tire yi Bayındır’dan Bayındırı Ödemiş’den Ödemiş’i Kiraz’dan Kiraz’ı Beydağ’dan ayırt etmiyoruz. Bu konuda Belevi yolu üzerinden yıllarca siyaset yapanlar Belevi yolu sözümüzü tuttuğumuzu görünce şimdi başka arayışlara girdiler. Bunların yaptıkları çamur siyasetidir. Bunların işi çamur siyaset yapmak üzere kuruludur. Bizler tabiî ki her ilçemizde Üniversitelerin bölümlerinin olmasını arzu ederiz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar sadece konuşurlar laf atarlar. O yüzden bel altı siyaseti çok iyi bilirler. Onlar partilerini iktidar yapmak yerine kendilerini iktidar yapmayı tercih ederler. Bel altı siyaset üzerinden bazı şeyleri manipüle yapmak isterler. O yüzden biz kendilerini çok fazla muhatap almıyoruz. Milletimize hizmet aşkımız ilk günkü gibi devam ediyor. Tiremize Küçük Menderes havzamıza da hizmet aşkımız ilk gün ki gibi devam ediyor ve aynı şekilde de devam edecek.