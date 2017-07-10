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10 Temmuz 2017 15:34

Hamza Dağ: "Torbalı, belediyecilikte model oluyor”

Bir dizi ziyaret için Torbalı’ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yarımcısı Hamza Dağ, “Torbalı, belediyecilikte model oluyor" dedi.

Hamza Dağ:

10 Temmuz 2017 15:34



AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yarımcısı Hamza Dağ, bir dizi ziyaret için Torbalı’daydı. Torbalı’ya AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile birlikte gelen Dağ, ilk olarak AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı binasına uğradı. Hamza Dağ’ı burada ilçe başkanı Hasan Akbıyık ve beraberindeki partililer çiçeklerle karşıladı. İlçe binasında partililerle sohbet eden Hamza Dağ, daha sonra Torbalı Belediyesi binasına geçti. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez Hamza Dağ’a Torbalı’da gerçekleştirdikleri projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.



Dağ: “Kimse Torbalı’yı tutamaz”


Torbalı’nın son yıllarda yakaladığı gelişme ivmesiyle dikkatleri üzerine çektiğine değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Bu kadar dinamik ve gelişmeye açık bir ilçede belediye hizmetlerinin önemi yadsınamaz. Torbalı Belediyesi yaptığı projelerle olsun, gerçekleştirdiği çalışmalarla olsun bir model oluşturacak düzeyde. Torbalı’da oldukça çalışkan ve başarılı bir belediye başkanımız var. Belediye başkanımızın çalışma azmi bu potansiyel ile birleşince kimse Torbalı’yı tutamaz” dedi.



Görmez: “Vekillerimizin desteği hep bizimle”


Dağ’ın ziyaretinden memnunluk duyduklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de, “İzmir milletvekillerimizin destekleri bizler için çok önemli. Bu sayede çalışmalarımız esnasında kendimizi asla yalnız hissetmiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde çok daha başarılı işlere imza atacağız inşallah” diye konuştu.




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