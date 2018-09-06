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06 Eylül 2018 12:00

Hande Yener Torbalı’da konser verecek

Ünlü sanatçı Hande Yener, İzmir’in Torbalı ilçesinin kurtuluş etkinlikleri kapsamında 7 Eylül Stadyumu’nda bir konser vererek vatandaşlarla buluşacak.

Hande Yener Torbalı’da konser verecek

06 Eylül 2018 12:00


Torbalı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle etkinliklerde devam ediyor. Etkinlik programı kapsamında, ünlü sanatçı Hande Yener de kentte sahne alacak. 7 Eylül Cuma akşamı sahneye çıkacak başarılı sanatçı, şarkılarını 7 Eylül Stadyumu’nda hayranları için seslendirecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek konser öncesinde de sosyal medya vasıtasıyla üne kavuşan ve ’Mandalinacı Veysel’ olarak bilinen Veysel Mutlu da bir konser verecek. Veysel Mutlu’dan sonra Toprak Kardeşler de sahnede olacak.


Torbalı Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kurtuluş etkinliklerinin dolu dolu programlara sahne olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Derwish Dans grubunun gösterisiyle 1 Eylül’de Metropolis antik kentinde başlayan Dirmil Keşkek Festivaliyle devam eden kurtuluş etkinliklerimizi Hande Yener konseriyle taçlandırıp 8 Eylül’de Çakırbeyli’de düzenleyeceğimiz bamya festivaliyle noktalayacağız. İlçemiz bir hafta boyunca festivaller, şölenler ve konserlerle şenlendi. Kısa bir zaman dilimine pek çok değişik etkinlik sığdırdık. Tüm halkımızı 7 Eylül Stadyumu’ndaki konsere bekliyoruz" dedi.




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