Harley Davidson’ın en büyük mağazalarından biri İzmir’de açıldı

Motosikletten tekstile, aksesuardan ayakkabıya kadar pek çok alanda hizmet veren Harley Davidson, Türkiye’nin sayılı, İzmir’in ise en büyük mağazasını Optimum Alışveriş Merkezi’ne açtı. Mağaza Harley Davidson tutkunlarıyla buluşurken, açılış törenine Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce Harley dostu katıldı.

Türkiye’nin birçok ilinden açılışa katılmak için gelen Harley tutkunlarına teşekkür eden Harley Davidson İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Reha Dinçer, “Türkiye’nin en büyük showroomlarından birini açtık. Markamız dünyanın en iyi bilinen markalarından ve mağazamızda markanın motosiklet, tekstil, aksesuar her türlü çeşidi mevcut. Tüm motosiklet severleri bekliyorum mağazamıza, çünkü gerçekten görmeleri gereken çok şey var” dedi.

“Ege, en çok motosiklet kullanılan bölgelerden”

Türkiye’nin en çok motosiklet kullanılan bölgelerinden birinin Ege Bölgesi olduğunu belirten Dinçer, “Havaalanı müsaitliği, trafikte motosikletlere olan alışkanlık ve çok keyifli bir coğrafya olması Ege Bölgesi’nin artılarından. Tabi böyle olunca bizim de markamızın tutkunları keyifle 12 ay boyunca motosiklete biniyorlar. Biz de elimizden geldiğince iyi hizmet sunarak kendilerinin bu zevki kesintisiz yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Açılışın ardından Harley Davidson tutkunları, motosikletlerine binerek toplu şekilde Çeşme’ye hareket etti, o anlar ise havadan görüntülendi.