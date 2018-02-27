Hasan Ali Yücel Konak’ta anıldı

ölüm yıl dönümünde Konak’ta anıldı.

Seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset adamı olarak kabul edilen Hasan Ali Yücel için vefatının 57. Yıl dönümünde Konak’ta bir anma etkinliği düzenlendi. Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri Müdürleri” isimli bir panel yoğun ilgi gördü. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı panel öncesinde köy enstitüsü mezunu öğretmenlerinden oluşan Mandolin Grubu mini konseriyle geceye renk kattı. Daha sonra slayt gösterisi eşliğinde 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel’in hayatı izleyiciye aktarıldı. Eğitimci yönüyle, Cumhuriyet Döneminde kazandırdıklarıyla ve örnek kişiliğiyle akıllara yer etmiş Hasan Ali Yücel’in hayatı izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Ankara Fen Fakültesi’nin kuruluşu, Yüksek Mühendis Okulu’nun İTÜ’ye dönüştürülmesi, Ankara Tıp Fakültesi’nin kurulması, Köy Enstitüleri’nin açılması, Doğu ve Batı edebiyatlarının en önemli 400’ü aşkın klasik eserinin Türkçeye çevrilmesi, ilk telifli Türkçe ansiklopedi olan İnönü Ansiklopedisi’nin ön çalışmalarının başlaması, Devlet Konservatuarı’nın kurulmasını ve Türkiye’nin UNESCO’ya girişini gerçekleştirilmesi gibi birçok önemli olaya Hasan Ali Yücel vefatının 57. yıl dönümünde bir kez daha özlemle anıldı. Slayt gösterisinin ardından Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Doç. Dr. Güzel Yücel Gier ve Avukat Şahap Cesur Hasan Ali Yücel’i ve Köy Enstitüleri’nin önemini dile getiren, mercek altına alan konuşmalarıyla dünden bugüne ışık tuttu.