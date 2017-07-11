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11 Temmuz 2017 15:59

Hastalara terapi amaçlı ’geçmiş olsun’ müzikleri

İzmir’de rahatsızlanarak hastaneye başvuran ve ardından iyileşerek taburcu olan hastalar müziklerle uğurlanıyor.

Hastalara terapi amaçlı ’geçmiş olsun’ müzikleri

11 Temmuz 2017 15:59


Hastaları rahatlatan unsurlardan biri olan müzik, İzmir’de bir hastanede şifa bulan hastalar için kullanılmaya başlandı. Medical Park İzmir Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Levent Öztürk’ün koordinatörlüğünde uzman bir ekip tarafından terapi amacıyla özel olarak hazırlanan müzik CD’sinin hastaların iyileşme süreçlerine de katkı sağlayacağı belirtiliyor.



Türkiye’de bir ilk


Müziğin ruhun gıdası olduğunu ifade eden "Geçmiş Olsun Projesi" Koordinatörü Prof. Dr. Levent Öztürk, müzikle terapi geçmişinin uzun yıllara dayandığını, tıp tarihinde de önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Farklı makamlar, farklı hastalıkların tedavisine yardımcı olabiliyor. Müzik ruhun gıdasıdır sözünden hareketle hazırladığımız bu projemizden oldukça umutluyuz" dedi.


Hastane Genel Müdürü Veysi Kubba da geçmiş olsun CD’leriyle hastaların iyileşme sürecine destek vermek istediklerini belirterek, “Bu proje Türkiye’de ilk defa Medical Park İzmir Hastanesinde uygulamaya konuldu" ifadelerini kullandı.




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