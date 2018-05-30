Hastane ve konut bir arada

İzmir’de hastane, konut ve bakım evini bir arada sunan Yamaç Sağlık Rezidans projesinin tanıtımını İzmir’deki bir otelde gerçekleştiren Yanık Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yanık, Yamaç Sağlık Rezidans ile Türkiye’de eşi görülmemiş bir projeyi İzmir’e kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Projenin yatırımcısına kazandıracak bir proje olduğunu dile getiren Yanık, “Hem konut sakinlerinin tüm ihtiyaçlarına karşılık verecek, hem de İzmir’de sağlık alanında fark oluşturarak topluma yarar sağlayacak bir vizyonla ortaya çıktı. Tüm paydaşlarına değer katacak böyle bir projenin altında imzamız olduğu için çok mutluyuz” dedi.

Yamaç Sağlık Rezidans bünyesinde inşa edilen konutların, yatırımcılara 10 yıl kira garantisi ile sunulduğunu vurgulayan İbrahim Yanık, “Bu kapsamda yatırımcılarımızın kiracısı Yanık Sağlık Grubu olacak. Böylece Yamaç Sağlık Rezidans’a yatırım yapan kişiler, mülk sahiplerinin karşı karşıya olduğu tüm risklerden soyutlanarak garantili yatırımın avantajlarından yararlanacak. Projemiz yalnızca yatırımcılara değil, kiracılara da pek çok avantaj sunuyor. Yamaç Sağlık Rezidans, sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş bir sağlık kompleksi. Bu kapsamda tüm konut sakinleri de kesintisiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek” diye konuştu.

Projenin Türkiye’de bir ilk olacağını kaydeden Yanık Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dt. Gülin Yanık ise “Hastane ve konutun bir arada olduğu kocaman bir sağlık kompleksi projemiz var. Yaşlı bakım evi ve palyatif bakım da sunacağız. İzmir’e böyle bir proje sunduğumuz için çok heyecanlıyız. Binlerce insana iş istihdam edeceğimiz için de çok mutluyuz” dedi.

200 yataklı hastane

Konut, bakım evi ve hastane olmak üzere 3 farklı konsepti tek bir yerde toplayan Yamaç Sağlık Rezidans, İzmir’in en büyük sağlık komplekslerinden biri olacak. Projede 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri 10 yıl kira garantisi ile yatırımcılara sunulurken, tüm konut sakinlerine 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti de sağlanacak. Konutlar ayrıca kapalı havuz, fizik tedavi merkezi ve pek çok hobi alanı ile sakinlerine hem sağlıklı hem de eğlenceli bir yaşam vadediyor. Proje içerisinde yer alan sağlıklı yaşam evleri ve palyatif bakım biriminde ise özellikle Türkiye’de büyük eksikliği seçilen palyatif bakımdan Alzheimer hastalarının bakımına kadar geniş bir yelpazede, standartların üzerinde bir hizmet sunulacak. Palyatif bakım ekibi, onkologlar, hastalara 7/24 refakat edecek hemşireler, psikiyatristler, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları, hastaların her türlü ihtiyacına anında yanıt verecek. Proje kapsamında inşa edilecek ve tüm kente hizmet edecek hastane ise 200 yatak kapasiteli, tam teşekküllü bir bölge hastanesi olarak inşa edilecek. İzmir’in kuzey yakasına onkoloji, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi branşlarını da barındıran bir tesis olarak kazandırılacak olan hastane, 65 uzman doktor ve yüzlerce sağlık personeli ile İzmirlilere hizmet verecek.