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08 Haziran 2018 13:59

Hatice Öğretmen’in okulunda yas

İzmir’in Aliağa ilçesinde Karayolları kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybederek Aliağa’yı yasa boğan matematik öğretmeni için görev yaptığı Aliağa 80.

Hatice Öğretmen’in okulunda yas

08 Haziran 2018 13:59

Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde anma töreni düzenlendi.


Matematik Öğretmeni Hatice Aşık Binali (34) için okul bahçesinde gerçekleştirilen törene, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende dualarla anılan Hatice Öğretmen için sevenleri gözyaşlarını tutamadı.


Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende kısa bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, "Doğmak ne kadar gerçekse ölmekte o kadar gerçektir. Ama doğum sevindirici ölüm ise üzücüdür. Biz bundan sonra Hatice öğretmenimizin hayallerini çok çalışarak gerçekleştirmeliyiz" dedi.


Hatice öğretmenin cenazesinin bugün memleketi Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük köyünde, cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.




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