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11 Temmuz 2018 13:37

Hava destekli operasyonda zehir tacirlerine darbe: 6 tutuklama

İzmir merkezli yürütülen ve İstanbul ile Ağrı’da eş zamanlı gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Hava destekli operasyonda zehir tacirlerine darbe: 6 tutuklama

11 Temmuz 2018 13:37


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 ayrı suç örgütünü teknik takibe aldı. 30 Haziran tarihinde İzmir merkezli gerçekleştirilen ve Konak ile Torbalı’da düzenlenen operasyonun yanı sıra İstanbul ve Ağrı’da da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 hava aracı, Özel Harekat Unsurları ve 2 narkotik dedektör köpeğiyle 50 ekipten oluşan toplam 130 polis görev yaparken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 451 adet ekstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 35 adet tabanca fişeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli şahıstan 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Ülke genelinde yürütülen ortak operasyon sonucu örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütleri ile bağlantılı toplamda 14 şüphelinin de tutuklandığı bildirildi.




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