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13 Eylül 2017 14:11

Hava kirliliği saçlara da zarar veriyor

Havadaki kirlilik ve ağır metallerin saç sağlığına da zarar verdiğini belirten uzmanlar, sağlıklı beslenme ile doğru boya uygulamalarının saçları koruyacağını söyledi.

Hava kirliliği saçlara da zarar veriyor

13 Eylül 2017 14:11


Dünyada milyonlarca insan hatta diğer canlıların hava kirliliğinden dolayı ölüme ve hastalıklara maruz kaldığını belirten Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Yasemin Gülgör, "Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğini görünmez katil olarak adlandırıyor. Özellikle kentsel kirlenmeden kaynaklanan ağır metal saçlarımız için çok önemli olan yapı taşı proteininin kaybına neden olabilmektedir. Güneş ışınları da saçlara zarar vermektedir. Saçlarınızı cansızlaştırarak kuruluk ve kırılmasına neden olabilmektedir. Günlük hayatta saçlarınıza yanlış uyguladığınız fön, boya, yanlış kullanılan kozmetik ürünler de artı olarak saçlarınıza zarar verdiği bilinmektedir. Sağlıklı saçlar dışarıdan bakıldığında parlak ve canlı durur. Dokunulduğunda yumuşaklık hissi verir. Havadaki kir ve ağır metal birikimi saçlarımıza yapışarak cansız bir görünüme neden olmaktadır. Hava kirliliği ayrıca saçlı derideki yağın yüzeye çıkmasını önleyen en büyük faktörlerden biridir. Yüzeye yayılan metal birikimi saçlarımız ihtiyacı olan besin değerlerin ininde saç köklerine ulaşmasına engel olabilmektedir" dedi.



"Fön saça zarar verir"


Sıcak su ile alınan duşların hem saçlı deriye hem de tüm vücuda zarar verdiğini anlatan Gülgör, "Bu nedenle duşumuz soğuk su ile bitirilmesi önerilmektedir. Soğuk hava ve ardından sıcak duş ve saçlarımızı kurutmak adına kullandığımız fön ısı değişimleri nedeniyle saçlarımıza zarar verir. Her zaman saçlarımızı sıcak su yerine ılık su ile yıkamalı soğuk su ile durulamalıyız. Bütün bunların yanında unutulmaması gerekir ki tüm vücut derimiz gibi saçlı deride doğru beslenme ile sağlıklı hale gelir. İşte bu nedenle dengeli beslenme taze sebze ve meyveler bol C vitamini tüketilmelidir" diye konuştu.




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