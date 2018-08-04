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04 Ağustos 2018 12:17

Hava Şehitleri Parkı geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli’deki 7 dönümlük araziye, 2.

Hava Şehitleri Parkı geliyor

04 Ağustos 2018 12:17

Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki eğitim uçuşları sırasında şehit düşen pilotlar anısına bir park kurdu. "Çiğli Hava Şehitleri" adı verilen park, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Şubat ayında eğitim uçuşları sırasında şehit düşen pilotları unutmadı. Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalandıktan bir süre sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi’nde boş bir araziye düşen uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın anısına, Çiğli’de kurulan yeni parka "Hava Şehitleri Parkı” adı verildi.


7 dönümlük alana sahip Çiğli Hava Şehitleri Parkı’nın çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için can veren şehitlerin ismini yaşatmaktan onur duyduklarını söyledi. Başkan Kocaoğlu, Çiğli Hava Şehitleri Parkı’nın kısa süre içinde hizmete gireceğini de sözlerine ekledi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir köşesine Şehitler Anıtı’nı yerleştirdiği Çiğli Hava Şehitleri Parkı’nda 400 metrekare serinleme havuzu ve güneşlenme alanı, 120 metrekare kondisyon alanı, 240 metre koşu pisti ve basketbol sahası oluşturdu. 1700 metrekare çim zemin olan parka 109 adet ağaç ve 746 adet çalı dikildi.




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