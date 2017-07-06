Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 10:45

Havaalanları için uyuma kapsülü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi Ece Mercan, havaalanları için uyuma kapsülü geliştirdi.

Havaalanları için uyuma kapsülü

06 Temmuz 2017 10:45

Özellikle uzun bekleyişlerde seyahat edenler, “Napport” adı verilen uyku kapsülünü uyumak, çalışmak ya da giyinmek için kullanabilecek.


İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi Ece Mercan, “Napport” adını verdiği havaalanlarında kullanılacak kapsüller hakkında bilgi verdi. Ece Mercan, uçak yolculuklarının aktarmalarında 1 ile 4 saat arasında bekleme süresi olabildiğini, bu sürede dinlenmek veya çalışmak isteyenlere özel bir alan oluşturmayı amaçladığını belirterek, “4 saatten fazla beklenilen aktarmalarda, bu süre sonunda havayolu firmaları kişiye kalacak yer ayarlamak zorunda. Havaalanından ayrılmak istemeyenler için bir alternatif olarak uyku kapsülünü kullanabilirler. Özellikle öğrenciler için tasarladığım uyuma kapsülünde, uçağın kalkış saati sesli olarak ikaz ediliyor. Bu hizmetten yararlanabilmek için kullanıcılar, planladıkları uçuş saatine göre napport sitesinden veya telefonlarına uygulamasını indirerek rezervasyon yapabiliyor. Profil hesabı oluşturan yolcu, rezervasyon saatinde ürüne erişim sağlayabiliyor” dedi.



Kapsül nasıl çalışır?


Havaalanındaki yetkililerden rezervasyonların onaylatılmasının ardından firmanın yolcuya tek kullanımlık çarşaf, yastık verdiğini aktaran Mercan, kapsüle QR kodu okutularak erişim sağlandığını söyledi. Mercan, kullanımın ve ortam temizliğinin ardından ürünün diğer yolcular için hazır hale getirildiğini de ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:47
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!