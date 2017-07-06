Havaalanları için uyuma kapsülü

Özellikle uzun bekleyişlerde seyahat edenler, “Napport” adı verilen uyku kapsülünü uyumak, çalışmak ya da giyinmek için kullanabilecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi Ece Mercan, “Napport” adını verdiği havaalanlarında kullanılacak kapsüller hakkında bilgi verdi. Ece Mercan, uçak yolculuklarının aktarmalarında 1 ile 4 saat arasında bekleme süresi olabildiğini, bu sürede dinlenmek veya çalışmak isteyenlere özel bir alan oluşturmayı amaçladığını belirterek, “4 saatten fazla beklenilen aktarmalarda, bu süre sonunda havayolu firmaları kişiye kalacak yer ayarlamak zorunda. Havaalanından ayrılmak istemeyenler için bir alternatif olarak uyku kapsülünü kullanabilirler. Özellikle öğrenciler için tasarladığım uyuma kapsülünde, uçağın kalkış saati sesli olarak ikaz ediliyor. Bu hizmetten yararlanabilmek için kullanıcılar, planladıkları uçuş saatine göre napport sitesinden veya telefonlarına uygulamasını indirerek rezervasyon yapabiliyor. Profil hesabı oluşturan yolcu, rezervasyon saatinde ürüne erişim sağlayabiliyor” dedi.

Kapsül nasıl çalışır?

Havaalanındaki yetkililerden rezervasyonların onaylatılmasının ardından firmanın yolcuya tek kullanımlık çarşaf, yastık verdiğini aktaran Mercan, kapsüle QR kodu okutularak erişim sağlandığını söyledi. Mercan, kullanımın ve ortam temizliğinin ardından ürünün diğer yolcular için hazır hale getirildiğini de ifade etti.