Havagazında ’Baba Zula’ rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz akşamlarına farklı bir soluk getiren geleneksel “Çim Konserleri” Ağustos ayında tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen konserlerde İzmirliler, sevilen sanatçıları çimler üzerinde dinleme şansı buluyor. Kendine has yorum tarzıyla yeni dönemin sevilen gruplarından Baba Zula da, “Çim Konserleri”nin konuğu oldu. İzmirliler’in büyük ilgi gösterdiği konserde grup birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Kendine has yorum ve tarzlarıyla öne çıkan Baba Zula, hem müthiş performansı hem de renkli kıyafetleriyle yine ilgi odağı oldu.