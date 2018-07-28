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28 Temmuz 2018 11:13

Havuzlarda oluşabilecek göz hastalıklarına kritik uyarı

Yaz mevsiminde deniz, havuz ve güneşin göz hastalıkları riskini arttırdığına vurgu yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Havuzlarda oluşabilecek göz hastalıklarına kritik uyarı

28 Temmuz 2018 11:13

Dr. Ayfer Aksöz, "Kontakt lens kullananlar havuz veya denizde günlük lens kullanmalılar, çıkınca lenslerini atmaları enfeksiyon ve alerji riskini azaltır" dedi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayfer Aksöz, havuzlarda oluşabilecek göz hastalıkları için uyarılarda bulundu. Aksöz, havuzlarda kullanılan dezenfektan maddelerin özellikle klorun, bünyesi alerjiye yatkın kişiler ve çocuklarda rahatsızlıklar oluşturduğunu belirten Op. Dr. Ayfer Aksöz, "Dezenfeksiyonda kullanılan klorun oranı önemli, fazla olursa vücut ile gözde alerji ve tahrişlere neden olur. Az olursa yeterli dezenfeksiyon sağlanamaz. Bu yüzden klorlaması düzgün yapılan ve su numunesi alınarak denetlenen havuzların tercih edilmesi gerekiyor. Havuzdan mikrop bulaşma riski denizden daha fazladır. Havuzda mikrobik konjonktivit, klora bağlı tahriş veya alerjik konjonktivit ortaya çıkabilir. Mikrobik konjonktivitler bakteriyel veya virutik olabilir. Konjonktivitli bir hasta 7-14 gün süre ile hastalığını başkalarına bulaştırabilir. Bu yüzden deniz veya havuza girmemesi uygundur. Enfeksiyonlu kişiler gözde kızarıklık, çapaklanma, kaşıntı, ağrı gibi şikayetlerle bize başvuruyorlar. Gerekli muayeneler ile tanı koyup tedavilerini düzenliyoruz" dedi.



"Çıkınca lenslerini atmaları enfeksiyon ve alerji riskini azaltır"


Çocukların çocuk havuzuna girmelerinin uygun olduğunu belirten Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aksöz, çocukların havuza yüzücü gözlüğü ile girmelerini ve çıkınca mutlaka duş almalarını, bunu yetişkinlerin de uygulamalarını önerdi. Yaz mevsiminde göz sağlığını korumak için önemli tavsiyeler veren Op. Dr. Ayfer Aksöz şunları kaydetti:


"Kontakt lens kullananlar havuz veya denizde günlük lens kullanmalılar, çıkınca lenslerini atmaları enfeksiyon ve alerji riskini azaltır. Güneş ışınlarının kornea, lens ve retina üzerine zararlı etkileri mevcuttur. Bu yüzden güneş gözlüğü mutlaka optisyenden alınmalıdır, ultraviyole ışınlarını emici özelliği olmalıdır. Eğer kişi gözünden operasyon geçirmişse 1 ay süre ile denize havuza girmemeli ne zaman girebileceği konusunda doktoruna danışmalıdır."




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