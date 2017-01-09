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09 Ocak 2017 12:24

Hayat ona “Şans” getirdi

Hayat ona “Şans” getirdi

09 Ocak 2017 12:24

Hayvanseverler tarafından ölmek üzereyken ormanda bulunan sokak köpeğini Bayraklı Belediyesi Veteriner İşlerinde görevli veteriner hekimler kurtardı. Bilinci kapalı haldeyken müdahale edilen köpek bir aylık tedavisinin ardından hayata döndü. "Şans" adı verilen köpek şimdilerde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün maskotu haline geldi.
İzmir’de Bayraklı Belediyesi can dostlarımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce hayvan severler tarafından bulunan ve bilinci yerinde olmayan sokak köpeği Bayraklı Belediyesinin Tepekule Mahallesi’nde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. Veteriner hekimler uzun süredir aç ve susuz kalan, derisinde yüksek oranda enfeksiyon olan, açlıktan torba yediği belirlenen yavru köpeğe anında müdahale etti. İlk muayenede yavru köpek yoğun bakıma alındı. Geçen süre zarfında tedaviye yanıt veren köpek hayata adeta yeniden döndü. Verdiği mücadele sonrası hayata tutunan yavru köpeğe, belediye personeli “şans” adını verdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bahçesinde misafir edilen köpek, belediyenin adeta maskotu haline geldi.

"Can dostlarımızı önemsiyoruz"
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sokak hayvanlarına yönelik çok sayıda proje geliştirdiklerini belirterek, “Bu hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Onların yok sayılması mümkün değil. Belediye olarak yerel hayvan koruma gönüllüleri projesine ortak olduk. Hayvanseverlere aldıkları eğitim sonrası kimlik kartı dağıtıldı. Onlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Seçim sandıklarını kedi evlerine dönüştürerek farklı noktalara yerleştirdik. Parklarımıza sokak hayvanları için suluk ve yem kapları koyduk. Geçtiğimiz ay geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizin temelini attık. Can dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Şans adını alan yavru köpek, ölmek üzereyken belediyemize getirildi. Tedaviye yanıt verdi. Hayata döndürüldü. Gerçekten sevindirici. İmkanlar dahilinde can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.



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