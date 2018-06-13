Hayatı Emniyetle Pedalla Etkinliği’nde 293 bisiklet dağıtıldı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün öncülüğündeki projede 293 adet bisikletin dağıtımı törenle gerçekleştirildi. Aliağa Belediyesi, Haziran Ayı Olağan Meclisi’nde aldığı karar doğrultusunda projeye 115 bisiklet ve 4 kask ile destek verdi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Özgür Acar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ile proje destek veren kuruluşların temsilcileri katıldı.

“Amacımız daha sağlıklı bireyler yetiştirmek”

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz yaptı. Topluma hizmet sunarken toplumun geleceğinin de hesaba katıldığını belirten Yılmaz, ‘Hayatı Emniyetle Pedalla projesinin hayata geçirilmesinde ilçe emniyet müdürümüzün büyük emeği oldu. Projeye destek sağlayan başta Aliağa Belediyesi olmak üzere ilçedeki sanayi kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı bireyler yetiştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların etrafındaki trafiği en aza indirmek için gerçekleştirilen bu etkinlik toplumun geleceğine de mesaj verir niteliktedir” dedi.

“Meslektaşlarımızın yaptığı işten daha fazla keyif almalarını sağladık”

Emniyet mensupları ile vatandaşın iç içe olmasını istediklerini belirten İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Vatandaşımıza her an dokunabilecek kadar yakın olmak istiyoruz. Araçlarla yaptığımız devriye hizmetlerinde bunda biraz güçlük çektik. Bisiklet kullanımın arttırılması ile vatandaşımıza daha yakın olduğumuzu hissettik. Hem vatandaşımızın güvenliğine katkı sağladık hem de meslektaşlarımızın yaptığı işten daha fazla keyif almalarını sağladık. Ayrıca çağımızın en büyük sorunlarından olan obeziteye de savaş açtık. Teşkilat mensuplarımızın da daha iyi hizmet edebilmeleri için sağlıklı olmalarını istiyoruz” dedi.

Aliağa protokolünde bisiklet turu

Protokol konuşmalarının ardından Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi takdim etti. ‘Hayatı Emniyetle Pedalla’ projesi kapsamındaki etkinlik protokol üyelerinin kamu görevlileri ile birlikte Hükümet Caddesi, İstiklal Caddesi ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı güzergâhında bisiklet sürüş etkinliği ile son buldu.