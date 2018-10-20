Hayatlarında hiç tiyatroya gitmeyen minikler unutulmaz gün yaşadı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 27 okuldan alınan hayatından hiç tiyatroya gitmemiş 2 bin 400 öğrenci, yapılan projeyle servislerle okullarından alınarak tiyatroya götürüldü.

Torbalı Belediyesi, ilçe merkezine uzak mahallelerde hayatında hiç tiyatroya gitmemiş öğrencileri tiyatro ile buluşturmak adına bir projeye imza attı. İlçe genelindeki 27 okuldan 2 bin 400 öğrenciyi Belediye Kültür Merkezi'ne servislerle taşıyan belediye, öğrencilerin tiyatro izlemesini sağladı. 'Renkli Düşler Kumpanyası' isimli tiyatro oyununda öğrencilere eğitici ve öğretici oyunlar sahnelendi. Çocukların yakından bildiği masal ve hikayelere farklı bir göz ile bakan tiyatro oyuncuları, hikayeleri farklı bir şekilde canlandırdı. Hayatlarında ilk kez bir tiyatro oyununu izleyen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Projeyle, kırsal mahallelerdeki çocukların kent merkezindeki çocuklardan sosyal aktivite yönünden de geri kalmaması hedeflenirken, projenin ileri ki adımlarında ise tiyatroyu çocukların okullarına götürüleceği ifade edildi.

Yüksel Ünal keyifli dakikalar yaşattı

Öte yandan, Muhteşem Yüzyıl dizisinin "Şeker Ağası" Yüksel Ünal, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) sahnelediği "Çöp Tenekesi" adlı gösterisiyle Çankayalılara kahkaha dolu bir gece yaşattı. Yüksel Ünal, "Çöp Tenekesi" adlı oyunuyla Torbalılı sanatseverlerle buluştu. BKM'de kalabalık bir izleyici kitlesi karşısında sahneye çıkan Ünal, Torbalılılara kahkaha dolu bir gece yaşattı. Dizi ve film oyuncusu Ünal, yaşadıklarını eğlenceli bir dille "Çöp Tenekesi" isimli tek kişilik oyunuyla izleyenlere aktarırken, oyun izleyicilerden bol bol kahkaha ve alkış aldı.

Herkese eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını, bugüne kadar hiçbir sosyal ve kültürel etkinliğe gitmemiş çocukları sevindirmek adına böyle bir projeye imza attıklarını söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, projenin çok beğenildiğini söyledi. Görmez, "Çocuklarımız yarınlarımız düşüncesinden yola çıkıp, aralarında hiç tiyatro izlememiş ve merkeze uzak mahallerimizde yaşayan çocuklarımızı araçlar ile okullarından alıp, tiyatro izlemelerini sağladık. Şehir tiyatrosu kapsamında eğitici bir oyun ile çocuklarımızı sanatla buluşturduk. Şehir tiyatrosu projemiz kapsamında şimdi Torbalı'da yaşayıp tiyatro oyuncusu olmak isteyenler için bir kurs açacağız. Oluşturacağımız tiyatro ekibi ile bu kez tiyatroyu çocuklarımızın ayaklarına götüreceğiz. Çocukların mutlu olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.