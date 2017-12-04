Hayırsever çiftin cami vasiyeti için ilk adım

İzmir’e okullardan huzurevlerine, hastanelerden kültür mekanlarına eserler kazandıran, binlerce öğrenciye burs desteği veren hayırsever İşgören çiftinin iyilik mirası büyüyor. İsimleri, ihtiyaç sahibi aileler, şehit ve gazi aileleri ile 15 Temmuz gazisi ve şehit yakınlarına sağladığı eğitim destekleri ve katkılar nedeniyle dualarla hatırlanan, okullardan hastanelere, huzurevlerinden dispanserlere kentin her yerinde kurdukları eserlerinde yaşayan Nevvar Salih İşgören çiftinin iyilik mirası, şimdi yepyeni bir gurur projesiyle taçlanacak. Konak’ın Mersinli bölgesinde 14 dönümlük arsada inşa edilecek, İzmir’in en büyük ve Türkiye’nin de en büyük kubbeli camilerinden olacak Nevvar Salih İşgören İzmir Ulu Camiinde zemin iyileştirme çalışmaları başladı.

Nevvar Salih İşgören Vakfı Hukuk Müşaviri Maksut Karaosman, hukuki açıdan mevzuat ve yargı boyutuyla tüm çalışma altyapısı tamamlanan bu yeni eser için; valilik ve vakıf arasındaki protokol sonrasında başlayan zemin iyileştirme çalışmalarının 2018’in ilk üç ayında bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, “24 saat esasına göre çalışılan alanda, zemin ardından betonarme imalatı için de çalışmalar planlanan takvime göre hızla devam edecek” dedi.

İzmir’e kazandırılacak bu yeni eserin heyecanını yaşadıklarını kaydeden Karaosman, “Salih İşgören ve eşleri Nevvar İşgören’in isimlerini en çok 4 yıl sonra mahyalarda görecek olmak apayrı bir heyecan” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde ve Başbakan Binali Yıldırım öncülüğünde, İzmir Valiliği ve Nevvar Salih İşgören Vakfı arasında imzalanan protokolle düğmeye basılan Nevvar Salih İşgören İzmir Ulu Camisi projesinde mülkiyeti hazineye ait olan, 14 bin 70 metrekare büyüklüğündeki arsanın yer teslimi, Nevvar Salih İşgören Vakfı’na yapıldı. Zemin iyileştirme çalışmalarına hızla başlanan camide aynı anda 15 bin yurttaş ibadet edebilecek.