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10 Ağustos 2018 12:28

Hayırsever Nevvar-Salih İşgören çifti özlemle anıldı

İzmir’e kazandırdığı eğitim ve sağlık kurumlarının yanı sıra, TSK Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı, emniyet teşkilatı başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlarla takdir toplayan hayırsever iş adamı merhum Salih İşgören ile eşi Nevvar İşgören, ölümünün 10.

Hayırsever Nevvar-Salih İşgören çifti özlemle anıldı

10 Ağustos 2018 12:28

yılında kabri başında özlemle anıldı.


İzmir’de yaptığı yardımlarla tanınan ve hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Salih İşgören ve kendisi gibi büyük bir hayırsever olan eşi Nevvar İşgören için ölümlerinin 10. yılında tören düzenlendi. İşgören çiftinin birlikte mezarlarının yer aldığı Aşağı Narlıdere Kabristanında yapılan ve mezarları çiçeklerle donatılan törende, Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.



Türkiye’ye örnek bir aile


Merhum Salih İşgören’in vefatından önce kurduğu ve onun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç,


İşgören çiftini minnetle andıklarını ve çiftin hayırlarıyla tüm Türkiye’ye örnek bir aile olduğunun altını çizdi.


Ardından çiftin mezarının üzerine karanfiller bırakıldı. Törene Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enes Uzunlar, yönetim kurulu üyesi Mülayim Altınkalp,


Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, hayırsever çiftin kurduğu kurumlara bağlı idareciler, amirler, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.




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