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23 Kasım 2017 11:55

HAYTAP’tan Çeşme’deki sokak hayvanlarına 80 paket mama

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), sokak hayvanlarının beslenebilmesi için İzmir’in Çeşme ilçesindeki Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan Severler Derneğine (ÇESAL) 80 paket mama bağışladı.

HAYTAP’tan Çeşme’deki sokak hayvanlarına 80 paket mama

23 Kasım 2017 11:55


Çeşme’deki sokak hayvanlarının beslenmesi, tedavisini gönüllü olarak gerçekleştiren ve sahiplendirmek için yoğun çaba harcayan Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan Severler Derneğine (ÇESAL) hayvanseverlerin yardımı devam ederken, geçtiğimiz günlerde de Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ÇESAL’a 80 paket mama gönderdi. Çeşme’deki sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunan HAYTAL’ın gönderdiği mamalar derneğe ulaştı.


ÇESAL Başkanı Solmaz Örücü, kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımının daha fazla önem kazandığına dikkat çekerek, "Çeşme ilçesinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanları için çalışan Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan Severler Derneğimize HAYTAP Federasyonu tarafından 80 paket mama bağışlandı. Dernek olarak her ay ortalama 150-160 paket mama dağıtmaktayız. Bu nedenle gelecek her paket mama bizim için çok önemli. Tüm hayvanseverlerin, hatta sevmese bile yaşam hakkına saygı duyan herkesin desteğini bekliyoruz. Bu sadece besleme yönü. Bir de yaralı ve hasta hayvanların tedavi giderleri var. Özellikle trafik kazası sonucu yaralanan hayvanların tüm masraflarının çarpan aracın sigortası tarafından karşılanacağının bilinmesini istiyoruz" dedi.




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