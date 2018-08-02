Hayvan barınağında olumsuz iddialara kaymakamdan denetleme

Çeşme ilçesindeki hayvan barınağı, olumsuz koşulların olduğu iddiasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da, iddialar üzerine hayvan barınağını ziyaret ederek bir denetleme yaptı. Kaymakam Hacı Mehmet Kara, yaptığı denetimde, barınakta tutulan hayvanların sağlık, beslenme, temizlik ve tutulma koşullarının iyi olduğunu tespit etti.

Kaymakam Kara, denetleme sonucundaki izlenimlerini bir yazı ile Çeşme Belediyesi’ne gönderdi. Gönderilen yazıda "Çeşme Belediyesi Hayvan Barınağının 18 Temmuz 2018 tarihinde tarihinde denetlendiği, 600 adet sahipsiz köpeğin bulunduğu, yemek saatlerinde sahipsiz kedilerin de beslenmek için geldiği, çalışanların sorumlulukları altındaki kimsesiz hayvanlara iyi davrandığı belirtildi.