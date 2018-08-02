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02 Ağustos 2018 11:20

Hayvan barınağında olumsuz iddialara kaymakamdan denetleme

Son günlerde olumsuz koşulların olduğu iddialarıyla sosyal medyada gündeme gelen İzmir’in Çeşme ilçesindeki hayvan barınağına bir resmi denetim yapılırken, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’nın bizzat yaptığı denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Hayvan barınağında olumsuz iddialara kaymakamdan denetleme

02 Ağustos 2018 11:20


Çeşme ilçesindeki hayvan barınağı, olumsuz koşulların olduğu iddiasıyla sosyal medyada gündeme geldi. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da, iddialar üzerine hayvan barınağını ziyaret ederek bir denetleme yaptı. Kaymakam Hacı Mehmet Kara, yaptığı denetimde, barınakta tutulan hayvanların sağlık, beslenme, temizlik ve tutulma koşullarının iyi olduğunu tespit etti.


Kaymakam Kara, denetleme sonucundaki izlenimlerini bir yazı ile Çeşme Belediyesi’ne gönderdi. Gönderilen yazıda "Çeşme Belediyesi Hayvan Barınağının 18 Temmuz 2018 tarihinde tarihinde denetlendiği, 600 adet sahipsiz köpeğin bulunduğu, yemek saatlerinde sahipsiz kedilerin de beslenmek için geldiği, çalışanların sorumlulukları altındaki kimsesiz hayvanlara iyi davrandığı belirtildi.




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