Hayvan sevgisinin çocuklara 6 olumlu etkisi

Ebeveynlerin temel amaçlarının; akademik gelişimi açısından başarılı, sosyal gelişimi açısından da erdemli, saygılı, hoşgörülü çocuklar yetiştirmek olduğu bilinirken, hayvan sevgisiyle alakalı uzmanlardan önemli uyarı geldi. Çocukların sosyal açıdan desteklemenin en önemli yollarından birinin de çocuk ve hayvan etkileşimi olduğunu belirten Psikolog Dilek Gülveren, "Küçük yaşlarda ailelerin çocuklarına aşılayacağı hayvan sevgisi, çocuklara kendi türünden olamayan canlılarla iletişim kurmasını ve sorumluluk almayı öğretir" dedi.

Anne ve babaların, bu sayede çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurabileceklerini kaydeden Medical Park İzmir Hastanesinden Pisikolog Dilek Gülveren, "Aileler, çocuklarıyla birlikte, bu sayede, nitelikli zaman geçirebilir ve onları daha yakından gözlemleme şansı yakalayabilir. Ayrıca, aile bağlarını da güçlendirme şansını elde ederler" dedi.

Psikolog Gülveren, hayvan sevgisinin çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini şu şekilde sıraladı:

"Çocuk ve hayvan arasında gelişen sosyal etkinlikler, aile bağlarının güçlenmesini sağlar. Çocuk empatiyi, doğru iletişim kurabilmeyi ve paylaşmayı öğrenir. Çocuk, sorumluluk aldıkça kendine saygısı artar ve öz güveni gelişir. Çocuğun sosyal becerileri olumlu yönde gelişir. Ahlaki açıdan gelişen çocuk toplum normlarına rahat uyum sağlar. Çocuk, bireysel kararlar verebilme becerisi kazanır. Hayvanlarla büyüyen çocuklar daha dışa dönük olur."

Öte yandan Medicalpark İzmir Hastanesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle hastaneyi ziyaret eden çocuklara kedi ve köpek mamaları verilerek, birlikte sokak hayvanları beslendi ve hayvan haklarına yönelik farkındalık da oluşturuldu.