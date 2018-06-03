Hayvanlar için ‘Oy Yok’ kampanyası

Düzenlenen basın açıklamasına hayvansever Yeşim Yaşar, tecavüze uğrayan Kardelen isimli köpeği ile katıldı.

HAYKONFED üyeleri, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Konak Meydanı’nda toplanarak, “Doğayı ve Hayvanların Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok” kampanyası başlattı. Çok sayıda hayvan hakları örgütünün destek verdiği kampanya kapsamında Türkiye genelinde hayvanların gördüğü eziyet, tecavüzler ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamalar için yasa tasarısı hazırlanması için tüm partilere çağrıda bulunuldu. Açıklamanın ardından hayvanseverler, ellerindeki “Oyum doğa ve hayvanların yaşam haklarını koruyan adaylara” yazılı kağıtları temsili seçim sandığına atarak oy kullandı.

Ege Fikir Ortaklığı Derneği Hayvan Haklarını Koruma Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Yaşar da, daha önce birkaç defa araca bindirilerek tecavüz edilen Kardelen isimli köpekle eyleme katıldı. Yaşar, Kardelen’e artık kendisinin baktığını belirterek, “Kardelen’in tedavilerini yaptırdık. 8-9 aydır benim korumam altında. Özgüveni anca yerine gelmeye başladı. Hala araca bindirmeye korkuyorum. Araca bindiği zaman ayakları titriyor. Muhtemelen kaçırıldığında her yere araçla götürülüyordu. İnşallah kanun çıkar, hapis cezası gelir. Hayvanlara işkence edenlere lütfen hapis cezası gelsin” diye konuştu.

Siyasi partileri ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruma adına yasa tasarısı hazırlanması için destek olacaklarına dair söz isteyeceklerini belirten Sibel Altun ise, “Türkiye çapında siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarının hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini talep edeceğiz. Yıllardır TBMM’de doğanın ve hayvan haklarının korunması için girişimde bulunmayan, masa başında hazırlanan sürgün-ölüm yasa tasarıları ile katliamların daha da önünü açacak teşebbüslere karşı durmayan belediyelerin katliam ve sürgünlerine seyirci kalan siyasi partilerin tümüne ayrım yapmaksızın sesleniyoruz” dedi.

“Sessiz kalan adaylara oy yok"

Doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanyası süresince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere oy vereceklerini dile getiren Altun, “7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucusunun yıllardır Hayvanları Koruma Kanunu’nun TCK kapsamına, resmi, sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin, ağır cezalar getirilsin’ çağrılarına sessiz kalan, sürgün-ölüm yasa tasarıları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara oy yok diyoruz. Hayvana tecavüze ‘ertelenemez’ hapis cezası verilmesini savunmayan adaylara oy yok demek için meydanlardayız. Yavru köpeğe iç organlarını parçalayarak tecavüz eden sapık canavarı, keyfi istedi diye bir köpeği tavana asan caniyi açıkça kınamayan adaylara oy yok. Oylarımız doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanyası süresince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere olacaktır” açıklamasında bulundu.