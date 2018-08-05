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05 Ağustos 2018 10:51

Hayvanların buzlu meyve keyfi

İzmir’de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin su içindeki geçirdikleri süreler de uzamaya başladı.

Hayvanların buzlu meyve keyfi

05 Ağustos 2018 10:51

Buzlar içindeki meyve ve yemişler ise parkın en gözde ikramı oldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2008 yılında hizmete açtığı Doğal Yaşam Parkı’nın sakinleri, sıcak yaz günlerinde buzlar içinde sunulan yiyeceklerle serinliyor. Zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklardan korunabilmek için barınaklarındaki gölge alanları tercih eden park sakinleri, her fırsatta suya girerek serinlemeye çalışıyor. Sıcakların yükseldiği günlerin özel sürprizi ise içinde yiyecek ve buz bulunan özel kaplar oluyor. Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanları rahatlatmak için beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan buzlu yiyecek kaplarında, hayvanın türüne göre et veya çeşitli meyveler sunuluyor. Hayvanlar bu sayede hem sağlıklı bir şekilde besleniyor hem de serinliyor. Lemurlar, ayılar, sırtlanlar, kaplanlar ve filler, buzlu meyvelerini afiyetle yedikten sonra serin sularda keyif yapıyor.




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